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Apucarana tem 396 vagas de emprego nesta quarta-feira (29); confira

Veja quais são as vagas disponíveis

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.04.2026, 14:25:38 Editado em 29.04.2026, 16:05:54
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Apucarana tem 396 vagas de emprego nesta quarta-feira (29); confira
Autor Foto: Reprodução

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 350 vagas de emprego para esta quinta (23). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas e estão sujeitos a alterações conforme aberturas e contratações nas empresas.

Localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705, no Centro de Apucarana, a Agência do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 08 às 17 horas.

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Confira as vagas disponíveis:

VAGAS SEM EXPERIÊNCIA

  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 1
  • AJUDANTE DE MOTORISTA 1
  • AJUDANTE DE SERRALHEIRO 2
  • ATENDENTE BALCONISTA 4
  • AUXILIAR DE CORTE 1
  • AUXILIAR DE COSTURA 6
  • AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO 5
  • AUXILIAR DE COZINHA 1
  • AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 1
  • AUXILIAR DE LIMPEZA 5
  • AUXILIAR DE PRODUÇÃO 38
  • AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 22
  • JOVEM APRENDIZ 1
  • MERENDEIRA 1
  • OPERADOR DE BALANCIM 1
  • OPERADOR DE CAIXA 1
  • OPERADOR DE SISTEMA 1
  • VENDEDOR EXTERNO 5
  • VENDEDOR INTERNO 7
  • VISTORIADOR DE VEICULOS 1
  • ZELADOR 12

VAGAS DIVERSAS

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  • AGENTE DE PREVENÇÃO 1
  • ANALISTA CONTÁBIL 1
  • ANALISTA FISCAL 2
  • ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 5
  • ASSISTENTE DE RH 1
  • ATENDENTE MULTITAREFAS 1
  • AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4
  • AUXILIAR CONTÁBIL 1
  • AUXILIAR DE LOGÍSTICA 1
  • AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 1
  • AUXILIAR DE MARKETING 1
  • AUXILIAR DE MECÂNICO 1
  • AUXILIAR DE OPERAÇÕES FISCAIS 1
  • AUXILIAR DE PESQUISA DE CAMPO 1
  • CONSULTOR DE VENDAS 2
  • CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA 4
  • DESIGNER GRÁFICOS 1
  • EMPREGADA DOMÉSTICO 2
  • ELETRICISTA 1
  • ENCARREGADO DEPARTAMENTO PESSOAL 1
  • ESTILISTA DE MODA 1
  • ESTOQUISTA 1
  • INSTALADOR DE INSULFILM 1
  • LAVADOR DE CARROS 1
  • MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 1
  • MONTADOR DE MÓVEIS 1
  • MONTADOR DE VIDROS 1
  • MANUTENÇÃO PREDIAL 1
  • MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C) 2
  • MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) 1
  • MOTORISTA ENTREGADOR 1
  • OPERADOR DE CALDEIRA 2
  • OPERADOR DE MAQUINA DE CORTE DE BOMBINA 1
  • OPERADOR DE MAQUINA 8
  • OPERADOR DE PINÇA 1
  • PALETIZADOR 1
  • PINTOR A PISTOLA ELETROSTATICA 1
  • RECEPCIONISTA SECRETÁRIA 1
  • SERRALHEIRO 1
  • TÉCNICO EM ELETRÕNICO 1
  • TECNICO DE REDE EXTERNA 2
  • TOSADOR DE ANIMAIS 1
  • TRABALHADOR DA PECUARIA (EQUINOS) 2
  • VIGIA 1

VAGAS PARA ENSINO SUPERIOR/ TÉCNICO

  • AUXILIAR CONTÁBIL 1
  • AUXILIAR DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA 1
  • ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 4
  • BIOMÉDICO 1
  • FARMACÊUTICO 1
  • PROFESSOR REGENTE 1
  • TÉCNICO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 1
  • TÉCNICO EM SISTEMAS DE SEGURANÇA 1
  • TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1

VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

  • AXULIAR ADMINISTRATIVO 1
  • AUXILIAR DE LIMPEZA 1
  • AUXILIAR DE PRODUÇÃO 2
  • OPERADOR DE CAIXA 1

VAGAS NA ÁREA DA ALIMENTAÇÃO

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  • AUXILIAR DE COZINHA 5
  • COZINHEIRO 4

VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

  • AJUDANTE DE OBRAS 1
  • AUXILIAR ADMINSTRATIVO 1
  • ENCARREGADO DE OBRAS 1
  • OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 1
  • OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA 1
  • OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 1
  • OPERADOR DE ROLO 1
  • OPERADOR DE TRATOR 1
  • PEDREIRO 10
  • SERVENTE DE OBRAS 10
  • RASTELEIRO 1

VAGAS NO COMÉRCIO

  • ATENDENTE DE TELEMARKETING 1
  • VENDEDOR EXTERNO 2
  • VENDEDOR INTERNO 7

VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO

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  • AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1
  • AUXILIAR DE COSTURA 6
  • AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO 10
  • AUXILIAR DE CORTE 2
  • AUXILIAR DE ENFESTADOR DE TECIDOS 2
  • CORTADOR 3
  • COSTUREIRA DE MÁQUINA CÓS 1
  • COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE 4
  • COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE 9
  • COSTUREIRA DE MAQUINA PRESPONTO 6
  • COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA 9
  • COSTUREIRA EM GERAL 12
  • COSTUREIRO REBATEDEIRA 1
  • COSTUREIRA PARA CAMISETA 1
  • COSTUREIRA PARA JEANS 1
  • COSTUREIRA PARA PREGAR BICO 3
  • COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS 3
  • ENFESTADOR DE ROUPAS 2
  • ENCHEDOR DE BICO 1
  • IMPRESSOR DE SERIGRAFIA 4
  • OPERADOR DE BORDADO 7
  • OPERADOR DE MAQUINA GALONEIRA 1

VAGAS EM SUPERMERCADOS

  • AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 1
  • ATENDENTE DE PADARIA 4
  • AUXILIAR DE PADEIRO 1
  • AÇOUGUEIRO 4
  • BALCONISTA DE AÇOUGUE 5
  • EMPACOTADOR 2
  • OPERADOR DE CAIXA 27
  • PADEIRO 1
  • PROMOTOR DE VENDAS 1
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS 8
  • ZELADOR 2

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