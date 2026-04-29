Apucarana tem 396 vagas de emprego nesta quarta-feira (29); confira
Veja quais são as vagas disponíveis
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A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 350 vagas de emprego para esta quinta (23). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas e estão sujeitos a alterações conforme aberturas e contratações nas empresas.
Localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705, no Centro de Apucarana, a Agência do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 08 às 17 horas.
Confira as vagas disponíveis:
VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 1
- AJUDANTE DE MOTORISTA 1
- AJUDANTE DE SERRALHEIRO 2
- ATENDENTE BALCONISTA 4
- AUXILIAR DE CORTE 1
- AUXILIAR DE COSTURA 6
- AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO 5
- AUXILIAR DE COZINHA 1
- AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 1
- AUXILIAR DE LIMPEZA 5
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO 38
- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 22
- JOVEM APRENDIZ 1
- MERENDEIRA 1
- OPERADOR DE BALANCIM 1
- OPERADOR DE CAIXA 1
- OPERADOR DE SISTEMA 1
- VENDEDOR EXTERNO 5
- VENDEDOR INTERNO 7
- VISTORIADOR DE VEICULOS 1
- ZELADOR 12
VAGAS DIVERSAS
- AGENTE DE PREVENÇÃO 1
- ANALISTA CONTÁBIL 1
- ANALISTA FISCAL 2
- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 5
- ASSISTENTE DE RH 1
- ATENDENTE MULTITAREFAS 1
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4
- AUXILIAR CONTÁBIL 1
- AUXILIAR DE LOGÍSTICA 1
- AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 1
- AUXILIAR DE MARKETING 1
- AUXILIAR DE MECÂNICO 1
- AUXILIAR DE OPERAÇÕES FISCAIS 1
- AUXILIAR DE PESQUISA DE CAMPO 1
- CONSULTOR DE VENDAS 2
- CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA 4
- DESIGNER GRÁFICOS 1
- EMPREGADA DOMÉSTICO 2
- ELETRICISTA 1
- ENCARREGADO DEPARTAMENTO PESSOAL 1
- ESTILISTA DE MODA 1
- ESTOQUISTA 1
- INSTALADOR DE INSULFILM 1
- LAVADOR DE CARROS 1
- MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 1
- MONTADOR DE MÓVEIS 1
- MONTADOR DE VIDROS 1
- MANUTENÇÃO PREDIAL 1
- MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C) 2
- MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) 1
- MOTORISTA ENTREGADOR 1
- OPERADOR DE CALDEIRA 2
- OPERADOR DE MAQUINA DE CORTE DE BOMBINA 1
- OPERADOR DE MAQUINA 8
- OPERADOR DE PINÇA 1
- PALETIZADOR 1
- PINTOR A PISTOLA ELETROSTATICA 1
- RECEPCIONISTA SECRETÁRIA 1
- SERRALHEIRO 1
- TÉCNICO EM ELETRÕNICO 1
- TECNICO DE REDE EXTERNA 2
- TOSADOR DE ANIMAIS 1
- TRABALHADOR DA PECUARIA (EQUINOS) 2
- VIGIA 1
VAGAS PARA ENSINO SUPERIOR/ TÉCNICO
- AUXILIAR CONTÁBIL 1
- AUXILIAR DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA 1
- ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 4
- BIOMÉDICO 1
- FARMACÊUTICO 1
- PROFESSOR REGENTE 1
- TÉCNICO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 1
- TÉCNICO EM SISTEMAS DE SEGURANÇA 1
- TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1
VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
- AXULIAR ADMINISTRATIVO 1
- AUXILIAR DE LIMPEZA 1
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO 2
- OPERADOR DE CAIXA 1
VAGAS NA ÁREA DA ALIMENTAÇÃO
- AUXILIAR DE COZINHA 5
- COZINHEIRO 4
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
- AJUDANTE DE OBRAS 1
- AUXILIAR ADMINSTRATIVO 1
- ENCARREGADO DE OBRAS 1
- OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 1
- OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA 1
- OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 1
- OPERADOR DE ROLO 1
- OPERADOR DE TRATOR 1
- PEDREIRO 10
- SERVENTE DE OBRAS 10
- RASTELEIRO 1
VAGAS NO COMÉRCIO
- ATENDENTE DE TELEMARKETING 1
- VENDEDOR EXTERNO 2
- VENDEDOR INTERNO 7
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
- AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1
- AUXILIAR DE COSTURA 6
- AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO 10
- AUXILIAR DE CORTE 2
- AUXILIAR DE ENFESTADOR DE TECIDOS 2
- CORTADOR 3
- COSTUREIRA DE MÁQUINA CÓS 1
- COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE 4
- COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE 9
- COSTUREIRA DE MAQUINA PRESPONTO 6
- COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA 9
- COSTUREIRA EM GERAL 12
- COSTUREIRO REBATEDEIRA 1
- COSTUREIRA PARA CAMISETA 1
- COSTUREIRA PARA JEANS 1
- COSTUREIRA PARA PREGAR BICO 3
- COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS 3
- ENFESTADOR DE ROUPAS 2
- ENCHEDOR DE BICO 1
- IMPRESSOR DE SERIGRAFIA 4
- OPERADOR DE BORDADO 7
- OPERADOR DE MAQUINA GALONEIRA 1
VAGAS EM SUPERMERCADOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 1
- ATENDENTE DE PADARIA 4
- AUXILIAR DE PADEIRO 1
- AÇOUGUEIRO 4
- BALCONISTA DE AÇOUGUE 5
- EMPACOTADOR 2
- OPERADOR DE CAIXA 27
- PADEIRO 1
- PROMOTOR DE VENDAS 1
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 8
- ZELADOR 2
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