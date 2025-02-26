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Apucarana tem 124 vagas de trabalho sem necessidade de experiência

Postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas, segundo a Agência do Trabalhador

Da Redação

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Agência do Trabalhador fica na Rua Renê Camargo de Azambuja
Icone Camera Foto por Agência Brasil
Agência do Trabalhador fica na Rua Renê Camargo de Azambuja
Escrito por Da Redação
Publicado em 26.02.2025, 10:02:32 Editado em 26.02.2025, 10:08:58
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A Agência do Trabalhador de Apucarana (PR) oferta 426 vagas de emprego nesta quarta-feira (26), sendo que 124 destas oportunidades não precisam de experiência. Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas e estão sujeitos a alterações conforme aberturas e contratações nas empresas.

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📰 LEIA MAIS: Prefeitura de Londrina divulga novas vagas; salários chegam a R$ 6 mil

Localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, nº 705, a Agência do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelo telefone (43) 3422-4000 Ramal 575.

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Para cadastrar seu currículo e concorrer a uma das vagas abaixo, clique aqui.

Confira as vagas de emprego:

VAGAS SEM EXPERIÊNCIA Quantidade

AÇOUGUEIRO 1

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AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 1

AJUDANTE DE MONTADOR DE MÓVEIS 2

AJUDANTE DE MOTORISTA 2

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AJUDANTE DE SERRALHEIRO 1

ANALISTA DE CRÉDITO 1

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ASSISTENTE DE VENDAS 3

ATENDENTE BALCONISTA 3

ATENDENTE DE FARMÁCIA 1

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AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO 1

AUXILIAR DE BORRACHEIRO 2

AUXILIAR DE CORTE 4

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AUXILIAR DE COSTURA 2

AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO 9

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AUXILIAR DE COZINHA 6

AUXILIAR DE DUBLAGEM 1

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 1

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AUXILIAR DE LAVANDERIA 7

AUXILIAR DE LIMPEZA 5

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 1

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AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO 1

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 28

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AUXILIAR DE SERIGRAFIA 1

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 9

AUXILIAR INDUSTRIAL 1

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AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO 1

BALCONISTA DE AÇOUGUE 1

CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA 1

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ESTOQUISTA 1

OPERADOR DE BALANÇA 1

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OPERADOR DE CAIXA 2

RECEPCIONISTA 1

REPOSITOR DE MERCADORIAS 2

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VENDEDOR EM DOMICÍLIO 2

VENDEDOR INTERNO 6

ZELADOR 12

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VAGAS DIVERSAS Quantidade

ACABADOR DE MÁRMORE 1

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ALMOXARIFE 3

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 3

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7

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AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 3

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 2

AUXILIAR DE MECANICO INDUSTRIAL 1

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AUXILIAR DE PRODUÇÃO 1

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 4

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AUXILIAR DE VIDRACEIRO 1

AUXILIAR TÉCNICO EM LAB. FARMÁCIA 2

BORRACHEIRO 1

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CALDERISTA 3

CASEIRO 1

CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA 1

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DESENHISTA PROJETISTA 1

DESIGNER GRÁFICO 1

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ELETRICISTA INDUSTRIAL 1

EMPREGADA DOMÉSTICA 1

INSTALADOR FOTOVOLTAICO 1

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MARCENEIRO 1

MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO 2

MECÂNICO DE LOCOMOTIVA 1

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MECÂNICO DE MÁQUINAS 3

MECÂNICO DIESEL 1

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MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS (CNH B) 1

MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C) 1

MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E) 6

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MOTORISTA ENTREGADOR (CNH A) 2

MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D) 1

OPERADOR DE INJETORA 1

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OPERADOR DE MÁQUINA FIXA, EM GERAL 1

RECEPCIONISTA 1

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TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA 2

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO 1

TÉCNICO EM SOCIAL MÍDIA 1

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TORNEIRO MECÂNICO 1

VIGILANTE 1

VAGAS PARA ENSINO SUPERIOR Quantidade

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AUXILIAR CONTÁBIL 1

ENGENHEIRO MECÂNICO 1

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FARMACÊUTICO 2

FONOAUDIÓLOGO 2

INSPETOR DE QUALIDADE 1

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NUTRICIONISTA 1

PROFESSOR DE CURSOS LIVRES 1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 1

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PROFESSOR DE ESTÉTICA E COSMÉTICA 1

PROFESSOR DE NATAÇÃO 1

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PROFESSOR TÉCNICO EM ELÉTRICA 3

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1

TERAPEUTA 1

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VAGAS PARA PESSOAS DEFICIENTES Quantidade

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1

AUXILIAR DE LIMPEZA 1

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AUXILIAR DE PRODUÇÃO 2

OPERADOR DE MÁQUINA FIXA 1

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SERVENTE DE LIMPEZA 1

VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL Quantidade

AJUDANTE DE MANUTENÇÃO 1

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OPERADOR DE MOTONIVELADORA 1

OPERADOR DE ROÇADEIRA 1

PEDREIRO 2

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SERVENTE DE OBRAS 29

VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO Quantidade

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AUXILIAR DE COZINHA 4

ATENDENTE BALCONISTA 1

COZINHEIRA 1

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MEIO OFICIAL DE COZINHA E AÇOUGUE 1

VAGAS NO COMÉRCIO Quantidade

ANALISTA DE E-COMMERCE 1

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ASSISTENTE COMERCIAL 1

ASSISTENTE DE COMPRAS 2

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ATENDENTE BALCONISTA 2

ATENDENTE DE FARMÁCIA 1

ATENDENTE DE LOJA 2

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AUXILIAR DE LOJA 2

CONSULTOR AUTOMOTIVO 1

CONSULTOR DE VENDAS 4

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GERENTE DE LOJA 1

OPERADOR DE CAIXA 1

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PROSPECTOR DE CLIENTES 1

REPRESENTANTE COMERCIAL 3

SUPERVISOR DE LOJA 1

VENDEDOR INTERNO 11

VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO Quantidade

ANALISTA DE PCP 1

ARTE FINALISTA 1

AUXILIAR DE CORTE 6

AUXILIAR DE COSTURA 5

AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO 16

AUXILIAR TÉC. CONTROLE DE QUALIDADE 1

COLORISTA TÊXTIL 1

CORTADOR 4

COSTUREIRA DE MÁQUINA FILIGRAMA 1

COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA 1

COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE 8

COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE 4

COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO 3

COSTUREIRA DE MÁQUINA REBATE 1

COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA 4

COSTUREIRA DE TECIDO PLANO 1

COSTUREIRA EM GERAL 8

COSTUREIRA PARA ABA 1

COSTUREIRA PARA BOLSA 1

COSTUREIRA PARA CAMISETA 7

COSTUREIRA PARA FECHAR BRAÇO 1

COSTUREIRA PARA PREGAR BICO 2

COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS 2

COSTUREIRA PILOTISTA 4

COSTUREIRA PARA UNIFORMES 1

ENCARREGADO DE ACABAMENTO 1

ENCARREGADO DE COSTURA 2

ENCARREGADO DE LAVANDERIA 1

ETIQUETADOR 1

IMPRESSOR DE SERIGRAFIA 4

OPERADOR DE BORDADO 19

OPERADOR DE CAD 1

PASSADOR DE ROUPA 1

REVISOR TÊXTIL 1

VAGAS EM SUPERMERCADOS Quantidade

AÇOUGUEIRO 2

BALCONISTA DE AÇOUGUE 1

ATENDENTE DE PADARIA 2

CONFEITEIRO 1

FISCAL DE CAIXA 2

OPERADOR DE CAIXA 6

PADEIRO 2

REPOSITOR DE FEIRA 2

REPOSITOR DE MERCADORIAS 3

SUBGERENTE 1

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