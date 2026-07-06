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Apucarana inicia a semana com a oferta 453 vagas de trabalho

Confira as vagas disponíveis

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.07.2026, 08:06:32 Editado em 06.07.2026, 08:06:28
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Apucarana inicia a semana com a oferta 453 vagas de trabalho
Autor A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 453 vagas para esta segunda (06) - Foto: Arquivo TNOnline

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 453 vagas de trabalho para esta segunda-feira (06).

As vagas abrangem diferentes setores e estão disponíveis para diferentes níveis de experiência, oferecendo opções para quem deseja iniciar ou se recolocar no mercado de trabalho

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Serviço e Atendimento

Para se candidatar, os interessados devem comparecer ao órgão portando documentos pessoais e carteira de trabalho (física ou digital).

  • Endereço: Rua Renê Camargo de Azambuja, 705 – Centro
  • Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
  • Contato e Informações: (43) 3122-1084 / WhatsApp: (43) 99654-9318

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Vagas disponíveis

VAGAS SEM EXPERIÊNCIA

  • AJUDANTE DE MOTORISTA 1
  • ATENDENTE BALCONISTA 3
  • AUXILIAR DE CORTE 4
  • AUXILIAR DE DEPÓSITO 1
  • AUXILIAR DE MONTAGEM 3
  • ASSISTENTE DE CAMPO 1
  • ATENDENTE DE LOJA 1
  • AUXILIAR DE COSTURA 3
  • AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO 7
  • AUXILIAR DE COZINHA 2
  • AUXILIAR DE LAVANDERIA 2
  • AUXILIAR DE LIMPEZA 3
  • AUXILIAR DE PRODUÇÃO 58
  • AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 28
  • ESTAGIÁRIA DE MARKETING 1
  • ESTOQUISTA 1
  • INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS 1
  • JOVEM APRENDIZ 1
  • LEITURISTA 1
  • MONITOR DE SISTEMA ELETRÔNICO INTERNO 2
  • OPERADOR DE CONCRETAGEM 3
  • OPERADOR DE MÁQUINA DE FIAÇÃO 4
  • OPERADOR DE LOJA 1
  • VENDEDOR INTERNO 1
  • ZELADOR 14

VAGAS DIVERSAS

  • ANALISTA DE MARKETING 1
  • ARMADOR DE FERRAGENS 3
  • ASSISTENTE DE CUSTOS 1
  • ASSISTENTE FINANCEIRO 1
  • AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3
  • AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2
  • AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1
  • AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 1
  • AUXILIAR DE FATURAMENTO 1
  • AUXILIAR DE LOGÍSTICA 1
  • AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 1
  • AUXILIAR DE MONTAGEM DE SILOS 4
  • AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA FIXA 6
  • AUXILIAR OPERACIONAL DE SAFRA 1
  • AUXILIAR DE SERIGRAFIA 1
  • CASEIRO (PARA CASAL) 1
  • CONSULTOR DE VENDAS 1
  • CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA 3
  • ELETRICISTA INDUSTRIAL 3
  • EMPREGADA DOMÉSTICA 1
  • ENCARREGADO DE PRODUÇÃO EXTERNA 1
  • ESTILISTA DE MODA 1
  • FISCAL DE PISO 1
  • IMPRESSOR DE SERIGRAFIA 1
  • INSPETOR DE QUALIDADE 2
  • MANOBRISTA 1
  • MANOBRISTA DE TRATOR 2
  • MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 7
  • MECÂNICO DIESEL 2
  • MEIO OFICIAL MANUTENÇÃO DE ESGOTO 1
  • MANUTENÇÃO PREDIAL 1
  • MONTADOR PRÉ MOLDADO 1
  • MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C) 5
  • MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) 11
  • MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E) 1
  • MOTORISTA DE CAMINHÃO BETONEIRA (CNH C) 1
  • OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL 3
  • OPERADOR DE CALDEIRA 3
  • OPERADOR DE MÁQUINA 5
  • OPERADOR DE MUNCK 1
  • OPERADOR DE RELACIONAMENTO 1
  • OPERADOR DE PINÇA 1
  • PALETIZADOR 1
  • RECEPCIONISTA SECRETÁRIA 2
  • SOLDADOR 1
  • TÉCNICO EM INFORMÁTICA 3
  • TOSADOR DE ANIMAIS 1
  • TRABALHADOR DA PECUÁRIA (EQUINOS) 2

VAGAS PARA ENSINO SUPERIOR/ TÉCNICO

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  • ANALISTA CONTÁBIL 1
  • ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 2
  • ANALISTA FISCAL 1
  • ASSISTENTE DE OPERAÇÕES FISCAIS 1
  • AUXILIAR DE REGISTROS E ASSUNTOS REGULATÓRIOS 1
  • AUXILIAR DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA 1
  • ENFERMEIRO 4
  • ENGENHEIRO CIVIL 1
  • TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA 1

VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

  • ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1
  • ASSISTENTE DE QUALIDADE 1
  • AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1
  • AUXILIAR DE PRODUÇÃO 1
  • AUXILIAR DE LIMPEZA 1
  • SERVENTE DE OBRAS 1
  • VIGILANTE PATRIMONIAL 6

VAGAS NA ÁREA DA ALIMENTAÇÃO

  • AUXILIAR DE COZINHA 6
  • AUXILIAR DE PIZZAIOLO 1
  • COZINHEIRO 3
  • PIZZAIOLO 1

VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

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  • CARPINTEIRO 2
  • ENCANADOR 1
  • ENCARREGADO DE OBRAS 1
  • OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA 1
  • PEDREIRO 8
  • SERVENTE DE OBRAS 16

VAGAS NO COMÉRCIO

  • ANALISTA DE CRÉDITO 1
  • ASSISTENTE DE VENDAS 1
  • COMPRADOR 2
  • GERENTE DE LOJA 1
  • OPERADOR DE CAIXA 1
  • PROMOTOR DE VENDAS 1
  • VENDEDOR EXTERNO 3
  • VENDEDOR INTERNO 14

VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO

  • AUXILIAR DE BORDADO 1
  • AUXILIAR DE CORTE 3
  • AUXILIAR DE COSTURA 6
  • AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO 6
  • AUXILIAR DE COSTURA P/ TIRAR LINHA 2
  • AUXILIAR DE SERIGRAFIA 4
  • BONELEIRO 1
  • CORTADOR 3
  • COSTUREIRA DE MÁQUINA CÓS 1
  • COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE 6
  • COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE 6
  • COSTUREIRA DE MÁQUINA PESPONTO 6
  • COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA 7
  • COSTUREIRA EM GERAL 8
  • COSTUREIRO REBATEDEIRA 2
  • COSTUREIRA PARA JEANS 1
  • COSTUREIRA PARA PREGAR BICO 2
  • COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS 2
  • DESENHISTA TÉCNICO DE ARTE 1
  • DESIGNER GRÁFICO 1
  • ENCARREGADO DE COSTURA 1
  • ENFESTADOR DE ROUPAS 1
  • ENCHEDOR DE BICO 1
  • FIRMADOR DE ABA 1
  • IMPRESSOR DE SERIGRAFIA 2
  • OPERADOR DE BORDADO 7
  • OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA 1
  • OPERADOR DE MÁQUINA GALONEIRA 1
  • PASSADEIRA 3

VAGAS EM SUPERMERCADOS

  • AÇOUGUEIRO 2
  • AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 1
  • ATENDENTE DE PADARIA 2
  • AUXILIAR DE PADEIRO 1
  • BALCONISTA DE AÇOUGUE 8
  • BALCONISTA DE FRIOS 1
  • OPERADOR DE CAIXA 13
  • ZELADOR 2
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