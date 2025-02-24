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Empregos e Concursos

OPORTUNIDADES

Apucarana começa a semana com quase 500 vagas de emprego; confira

Postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas com carteira assinada

Da Redação

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Sine fica na Rua Renê Camargo de Azambuja
Icone Camera Foto por Agência Brasil
Sine fica na Rua Renê Camargo de Azambuja
Escrito por Da Redação
Publicado em 24.02.2025, 09:58:56 Editado em 24.02.2025, 10:00:31
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A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 479 vagas de emprego nesta segunda-feira (24). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas e estão sujeitos a alterações conforme aberturas e contratações nas empresas.

📰 LEIA MAIS: Pai aciona a PM e relata 'sequestro relâmpago' do filho em Apucarana

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Localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, nº 705, a Agência do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O contato pode ser feito pelo telefone (43) 3422-4000 Ramal 575.

Para cadastrar seu currículo e concorrer a uma das vagas abaixo, clique aqui.

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Confira as vagas disponíveis:

VAGAS SEM EXPERIÊNCIA Quantidade

AÇOUGUEIRO 1

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 1

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AJUDANTE DE EMBALADOR 1

AJUDANTE DE MONTADOR DE MÓVEIS 2

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AJUDANTE DE MOTORISTA 6

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 1

ANALISTA DE CRÉDITO 1

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ASSISTENTE DE VENDAS 3

ATENDENTE BALCONISTA 3

ATENDENTE DE FARMÁCIA 1

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AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO 1

AUXILIAR DE BORRACHEIRO 2

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AUXILIAR DE CORTE 6

AUXILIAR DE COSTURA 5

AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO 9

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AUXILIAR DE COZINHA 4

AUXILIAR DE DUBLAGEM 1

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 1

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AUXILIAR DE LAVANDERIA 7

AUXILIAR DE LIMPEZA 5

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AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 1

AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO 2

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 29

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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 8

AUXILIAR INDUSTRIAL 1

AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO 1

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BALCONISTA DE AÇOUGUE 1

CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA 1

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ESTOQUISTA 1

OPERADOR DE BALANÇA 1

OPERADOR DE CAIXA 2

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RECEPCIONISTA 1

REPOSITOR DE MERCADORIAS 2

VENDEDOR EM DOMICÍLIO 2

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VENDEDOR INTERNO 5

ZELADOR 12

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VAGAS DIVERSAS Quantidade

ACABADOR DE MÁRMORE 1

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ALMOXARIFE 1

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 3

ASSISTENTE DE LOGÍSTICA 1

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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 3

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AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 3

AUXILIAR DE FATURAMENTO 1

AUXILIAR DE MECÂNICO 1

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AUXILIAR DE MECANICO INDUSTRIAL 1

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 1

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 5

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AUXILIAR DE VIDRACEIRO 1

AUXILIAR TÉCNICO EM LAB. FARMÁCIA 2

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BORRACHEIRO 1

CALDERISTA 3

CASEIRO 1

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CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA 1

DESENHISTA PROJETISTA 1

DESIGNER GRÁFICO 1

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ELETRICISTA INDUSTRIAL 1

EMPREGADA DOMÉSTICA 1

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FORNEIRO 1

INSTALADOR FOTOVOLTAICO 1

MARCENEIRO 1

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MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO 2

MECÂNICO DE LOCOMOTIVA 1

MECÂNICO DE MÁQUINAS 1

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MECÂNICO DIESEL 1

MOLDADOR 1

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MONTADOR DE MÁRMORE 1

MONTADOR DE VIDROS 1

MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS (CNH B) 1

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MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C) 2

MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) 2

MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E) 6

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MOTORISTA ENTREGADOR (CNH A) 1

MOTORISTA ENTREGADOR (CNH B) 2

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MOTORISTA ENTREGADOR (CNH C) 1

MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D) 1

OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM 1

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OPERADOR DE INJETORA 1

OPERADOR DE MÁQUINA FIXA, EM GERAL 1

OPERADOR DE PRENSA 1

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OPERADOR ELETROMECÂNICO 1

PINTOR INDUSTRIAL 1

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REBATEDOR DE METAIS 1

RECEPCIONISTA 1

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA 2

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TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO 1

TÉCNICO EM SOCIAL MÍDIA 1

TORNEIRO MECÂNICO 1

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VIGILANTE 1

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VAGAS PARA ENSINO SUPERIOR Quantidade

ANALISTA DE MARKETING 1

AUXILIAR CONTÁBIL 1

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ENGENHEIRO MECÂNICO 1

FARMACÊUTICO 2

FONOAUDIÓLOGO 2

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INSPETOR DE QUALIDADE 1

NUTRICIONISTA 1

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PROFESSOR DE CURSOS LIVRES 1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 1

PROFESSOR DE ESTÉTICA E COSMÉTICA 1

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PROFESSOR DE NATAÇÃO 1

PROFESSOR TÉCNICO EM ELÉTRICA 3

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1

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TERAPEUTA 1

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VAGAS PARA PESSOAS DEFICIENTES Quantidade

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1

AUXILIAR DE LIMPEZA 1

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AUXILIAR DE PRODUÇÃO 2

OPERADOR DE MÁQUINA FIXA 1

SERVENTE DE LIMPEZA 1

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VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL Quantidade

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AJUDANTE DE MANUTENÇÃO 1

AUXILIAR DE MARMORISTA 1

CARPINTEIRO 1

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OPERADOR DE ESCAVADEIRA 1

OPERADOR DE MOTONIVELADORA 1

OPERADOR DE ROÇADEIRA 1

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PEDREIRO 2

SERVENTE DE OBRAS 29

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VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO Quantidade

AUXILIAR DE COZINHA 4

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ATENDENTE BALCONISTA 1

COZINHEIRA 1

MEIO OFICIAL DE COZINHA E AÇOUGUE 1

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VAGAS NO COMÉRCIO Quantidade

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ANALISTA DE E-COMMERCE 1

ASSISTENTE COMERCIAL 3

ASSISTENTE DE COMPRAS 2

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ATENDENTE BALCONISTA 2

ATENDENTE DE FARMÁCIA 1

ATENDENTE DE LOJA 2

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AUXILIAR DE LOJA 2

CONSULTOR AUTOMOTIVO 1

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CONSULTOR DE VENDAS 4

GERENTE DE LOJA 1

OPERADOR DE CAIXA 1

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PROSPECTOR DE CLIENTES 1

REPRESENTANTE COMERCIAL 2

SUPERVISOR COMERCIAL 1

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SUPERVISOR DE LOJA 1

VENDEDOR INTERNO 11

VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO Quantidade

ANALISTA DE PCP 1

ARTE FINALISTA 1

AUXILIAR DE CORTE 7

AUXILIAR DE COSTURA 6

AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO 16

AUXILIAR DE RECICLAGEM 1

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 2

AUXILIAR TÉC. CONTROLE DE QUALIDADE 1

COLORISTA TÊXTIL 1

CORTADOR 5

COSTUREIRA DE MÁQUINA CÓS 1

COSTUREIRA DE MÁQUINA FILIGRAMA 1

COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA 1

COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE 9

COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE 4

COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO 3

COSTUREIRA DE MÁQUINA REBATE 1

COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA 5

COSTUREIRA DE TECIDO PLANO 1

COSTUREIRA EM GERAL 21

COSTUREIRA PARA ABA 1

COSTUREIRA PARA BOLSA 1

COSTUREIRA PARA CAMISETA 7

COSTUREIRA PARA FECHAR BRAÇO 1

COSTUREIRA PARA PREGAR BICO 2

COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS 2

COSTUREIRA PILOTISTA 4

COSTUREIRA PARA UNIFORMES 1

ENCARREGADO DE ACABAMENTO 1

ENCARREGADO DE COSTURA 2

ENCARREGADO DE LAVANDERIA 1

ESTILISTA 1

ETIQUETADOR 1

IMPRESSOR DE SERIGRAFIA 3

OPERADOR DE BORDADO 21

PASSADOR DE ROUPA 1

REVISOR TÊXTIL 2

VAGAS EM SUPERMERCADOS Quantidade

AÇOUGUEIRO 2

BALCONISTA DE AÇOUGUE 1

ATENDENTE DE PADARIA 2

CONFEITEIRO 1

FISCAL DE CAIXA 2

OPERADOR DE CAIXA 6

PADEIRO 2

REPOSITOR DE FEIRA 2

REPOSITOR DE MERCADORIAS 3

SUBGERENTE 1

SUBGERENTE 1

CONFEITEIRO 1

FISCAL DE CAIXA 2

OPERADOR DE CAIXA 6

PADEIRO 2

REPOSITOR DE FEIRA 2

REPOSITOR DE MERCADORIAS 3

SUBGERENTE 1

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