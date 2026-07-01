Agepar publica edital de concurso público: são 23 vagas em diversas áreas

Foi publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná, nesta quarta-feira, 1 de julho, o edital nº 1 de 2026 do concurso da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar). A seleção oferece 23 vagas, entre imediatas e cadastro de reserva, para o cargo de especialista em regulação, com remuneração inicial de R$10.334,74.

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As oportunidades estão distribuídas entre diversas especialidades: Administração (3 vagas), Contabilidade (1 vaga), Direito (2 vagas), Economia (2 vagas), Engenharia Ambiental (5 vagas), Engenharia Civil (7 vagas), Engenharia Elétrica (1 vaga) e Tecnologia da Informação (2 vagas).

As inscrições estarão abertas de 23 de julho a 21 de agosto, exclusivamente pelo portal do Cebraspe, mediante taxa de R$130. Há possibilidade de isenção para candidatos em condições específicas, como inscritos no CadÚnico, doadores de sangue, medula óssea ou leite humano, além de eleitores convocados pela Justiça Eleitoral do Paraná.

O processo seletivo contará com prova objetiva e prova discursiva, além de avaliação de títulos e curso de formação. A prova objetiva terá 60 questões, sendo 25 de Conhecimentos Gerais — Língua Portuguesa, Informática e Conhecimentos Básicos — e 35 de Conhecimentos Específicos da área escolhida. As provas estão marcadas para o dia 18 de outubro.

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“Esse novo concurso da Agepar representa um marco importante para fortalecer nossa equipe técnica e ampliar a capacidade regulatória da agência. Estamos oferecendo oportunidades em diversas especialidades, com remuneração atrativa e processo seletivo transparente. É uma excelente chance para profissionais qualificados contribuírem com o serviço público do Paraná”, ressalta o diretor administrativo financeiro da Agepar, Marcelo Luiz Curado. Mais informações no portal do Cebraspe.