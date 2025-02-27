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Empregos e Concursos

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Agência do Trabalhador divulga quase 500 vagas de emprego em Apucarana

Oportunidades estão disponíveis em diversas áreas

Da Redação

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Postos estão disponíveis em diversas áreas
Escrito por Da Redação
Publicado em 27.02.2025, 09:13:10 Editado em 27.02.2025, 09:14:45
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A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 447 vagas de emprego nesta quinta-feira (27). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas e estão sujeitos a alterações conforme aberturas e contratações nas empresas.

📰 LEIA MAIS: Araponguense é vítima de golpe ao tentar comprar iPhone por R$ 2,9 mil

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Localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705, a Agência do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelo telefone (43) 3422-4000 Ramal 575.

Para cadastrar seu currículo e concorrer a uma das vagas abaixo, clique aqui.

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Confira as vagas disponíveis:

VAGAS SEM EXPERIÊNCIA Quantidade

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 1

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AJUDANTE DE MONTADOR DE MÓVEIS 2

AJUDANTE DE MOTORISTA 3

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AJUDANTE DE SERRALHEIRO 1

ANALISTA DE CRÉDITO 1

ASSISTENTE DE VENDAS 3

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ATENDENTE BALCONISTA 5

ATENDENTE DE FARMÁCIA 1

AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO 1

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AUXILIAR DE BORRACHEIRO 2

AUXILIAR DE CORTE 5

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AUXILIAR DE COSTURA 1

AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO 10

AUXILIAR DE COZINHA 7

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AUXILIAR DE DUBLAGEM 1

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 2

AUXILIAR DE LAVANDERIA 7

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AUXILIAR DE LIMPEZA 6

AUXILIAR DE MARMORISTA 1

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AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 1

AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO 1

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 28

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AUXILIAR DE SERIGRAFIA 1

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 9

AUXILIAR INDUSTRIAL 1

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AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO 1

BALCONISTA DE AÇOUGUE 1

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CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA 1

ESTOQUISTA 1

OPERADOR DE BALANÇA 1

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OPERADOR DE CAIXA 4

RECEPCIONISTA 1

REPOSITOR DE MERCADORIAS 2

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VENDEDOR EM DOMICÍLIO 2

VENDEDOR INTERNO 8

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ZELADOR 12

VAGAS DIVERSAS Quantidade

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ACABADOR DE MÁRMORE 1

ALMOXARIFE 3

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 3

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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 3

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AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 2

AUXILIAR DE MECANICO INDUSTRIAL 1

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 4

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AUXILIAR DE VIDRACEIRO 1

AUXILIAR TÉCNICO EM LAB. FARMÁCIA 2

BORRACHEIRO 1

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CALDERISTA 3

CASEIRO 1

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CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA 1

DESENHISTA PROJETISTA 1

DESIGNER GRÁFICO 1

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ELETRICISTA DE EQUIPAMENTO PESADO 1

ELETRICISTA INDUSTRIAL 1

EMPREGADA DOMÉSTICA 1

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FUNILEIRO 1

INSTALADOR FOTOVOLTAICO 1

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MARCENEIRO 1

MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO 2

MECÂNICO DE LOCOMOTIVA 1

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MECÂNICO DE MÁQUINAS 3

MECÂNICO DIESEL 1

MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS (CNH B) 1

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MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C) 2

MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E) 6

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MOTORISTA ENTREGADOR (CNH A) 2

MOTORISTA ENTREGADOR (CNH B) 1

MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D) 2

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OPERADOR DE INJETORA 1

OPERADOR DE MÁQUINA FIXA, EM GERAL 1

RECEPCIONISTA 1

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TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA 2

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO 1

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TÉCNICO EM SOCIAL MÍDIA 1

TORNEIRO MECÂNICO 1

VIGILANTE 1

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VAGAS PARA ENSINO SUPERIOR Quantidade

AUXILIAR CONTÁBIL 1

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ENGENHEIRO MECÂNICO 1

FARMACÊUTICO 2

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FONOAUDIÓLOGO 2

INSPETOR DE QUALIDADE 1

NUTRICIONISTA 1

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PROFESSOR DE CURSOS LIVRES 1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 1

PROFESSOR DE ESTÉTICA E COSMÉTICA 1

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PROFESSOR DE NATAÇÃO 1

PROFESSOR TÉCNICO EM ELÉTRICA 3

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TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1

TERAPEUTA 1

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VAGAS PARA PESSOAS DEFICIENTES Quantidade

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1

AUXILIAR DE LIMPEZA 1

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AUXILIAR DE PRODUÇÃO 2

OPERADOR DE MÁQUINA FIXA 1

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SERVENTE DE LIMPEZA 1

VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL Quantidade

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AJUDANTE DE MANUTENÇÃO 1

ENCARREGADO DE TERRAPLANGEM 1

MONTADOR DE MÁRMORE 1

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OPERADOR DE MOTONIVELADORA 1

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 1

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OPERADOR DE ROÇADEIRA 2

PEDREIRO 2

SERVENTE DE OBRAS 29

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VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO Quantidade

AUXILIAR DE COZINHA 4

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ATENDENTE BALCONISTA 1

COZINHEIRA 1

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MEIO OFICIAL DE COZINHA E AÇOUGUE 1

VAGAS NO COMÉRCIO Quantidade

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ANALISTA DE E-COMMERCE 1

ASSISTENTE COMERCIAL 1

ASSISTENTE DE COMPRAS 2

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ATENDENTE BALCONISTA 3

ATENDENTE DE FARMÁCIA 1

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ATENDENTE DE LOJA 2

AUXILIAR DE LOJA 2

BALCONISTA DE CREDIÁRIO 2

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CONSULTOR AUTOMOTIVO 1

CONSULTOR DE VENDAS 4

GERENTE DE LOJA 1

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OPERADOR DE CAIXA 1

PROSPECTOR DE CLIENTES 1

REPRESENTANTE COMERCIAL 3

SUPERVISOR DE LOJA 1

VENDEDOR INTERNO 11

VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO Quantidade

ANALISTA DE PCP 1

ARTE FINALISTA 1

AUXILIAR DE CORTE 6

AUXILIAR DE COSTURA 5

AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO 16

AUXILIAR TÉC. CONTROLE DE QUALIDADE 1

COLORISTA TÊXTIL 1

CORTADOR 4

COSTUREIRA DE MÁQUINA CARNEIRA 1

COSTUREIRA DE MÁQUINA FILIGRAMA 1

COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA 1

COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE 5

COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE 4

COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO 3

COSTUREIRA DE MÁQUINA REBATE 1

COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA 4

COSTUREIRA DE TECIDO PLANO 1

COSTUREIRA EM GERAL 8

COSTUREIRA PARA ABA 1

COSTUREIRA PARA BOLSA 1

COSTUREIRA PARA CAMISETA 7

COSTUREIRA PARA FECHAR BRAÇO 1

COSTUREIRA PARA PREGAR BICO 2

COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS 2

COSTUREIRA PILOTISTA 4

COSTUREIRA PARA UNIFORMES 1

ENCARREGADO DE ACABAMENTO 1

ENCARREGADO DE COSTURA 2

ENCARREGADO DE LAVANDERIA 1

ETIQUETADOR 1

IMPRESSOR DE SERIGRAFIA 4

OPERADOR DE BORDADO 19

OPERADOR DE CAD 1

PASSADOR DE ROUPA 1

REVISOR TÊXTIL 1

VAGAS EM SUPERMERCADOS Quantidade

AÇOUGUEIRO 2

BALCONISTA DE AÇOUGUE 1

ATENDENTE DE PADARIA 2

CONFEITEIRO 1

FISCAL DE CAIXA 2

OPERADOR DE CAIXA 6

PADEIRO 2

REPOSITOR DE FEIRA 2

REPOSITOR DE MERCADORIAS 3

SUBGERENTE 1

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