Agência do Trabalhador divulga quase 500 vagas de emprego em Apucarana

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 447 vagas de emprego nesta quinta-feira (27). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas e estão sujeitos a alterações conforme aberturas e contratações nas empresas.
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Localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705, a Agência do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelo telefone (43) 3422-4000 Ramal 575.
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Confira as vagas disponíveis:
VAGAS SEM EXPERIÊNCIA Quantidade
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 1
AJUDANTE DE MONTADOR DE MÓVEIS 2
AJUDANTE DE MOTORISTA 3
AJUDANTE DE SERRALHEIRO 1
ANALISTA DE CRÉDITO 1
ASSISTENTE DE VENDAS 3
ATENDENTE BALCONISTA 5
ATENDENTE DE FARMÁCIA 1
AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO 1
AUXILIAR DE BORRACHEIRO 2
AUXILIAR DE CORTE 5
AUXILIAR DE COSTURA 1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO 10
AUXILIAR DE COZINHA 7
AUXILIAR DE DUBLAGEM 1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 2
AUXILIAR DE LAVANDERIA 7
AUXILIAR DE LIMPEZA 6
AUXILIAR DE MARMORISTA 1
AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO 1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 28
AUXILIAR DE SERIGRAFIA 1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 9
AUXILIAR INDUSTRIAL 1
AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO 1
BALCONISTA DE AÇOUGUE 1
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA 1
ESTOQUISTA 1
OPERADOR DE BALANÇA 1
OPERADOR DE CAIXA 4
RECEPCIONISTA 1
REPOSITOR DE MERCADORIAS 2
VENDEDOR EM DOMICÍLIO 2
VENDEDOR INTERNO 8
ZELADOR 12
VAGAS DIVERSAS Quantidade
ACABADOR DE MÁRMORE 1
ALMOXARIFE 3
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 3
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 2
AUXILIAR DE MECANICO INDUSTRIAL 1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 4
AUXILIAR DE VIDRACEIRO 1
AUXILIAR TÉCNICO EM LAB. FARMÁCIA 2
BORRACHEIRO 1
CALDERISTA 3
CASEIRO 1
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA 1
DESENHISTA PROJETISTA 1
DESIGNER GRÁFICO 1
ELETRICISTA DE EQUIPAMENTO PESADO 1
ELETRICISTA INDUSTRIAL 1
EMPREGADA DOMÉSTICA 1
FUNILEIRO 1
INSTALADOR FOTOVOLTAICO 1
MARCENEIRO 1
MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO 2
MECÂNICO DE LOCOMOTIVA 1
MECÂNICO DE MÁQUINAS 3
MECÂNICO DIESEL 1
MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS (CNH B) 1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C) 2
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E) 6
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH A) 2
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH B) 1
MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D) 2
OPERADOR DE INJETORA 1
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA, EM GERAL 1
RECEPCIONISTA 1
TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA 2
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO 1
TÉCNICO EM SOCIAL MÍDIA 1
TORNEIRO MECÂNICO 1
VIGILANTE 1
VAGAS PARA ENSINO SUPERIOR Quantidade
AUXILIAR CONTÁBIL 1
ENGENHEIRO MECÂNICO 1
FARMACÊUTICO 2
FONOAUDIÓLOGO 2
INSPETOR DE QUALIDADE 1
NUTRICIONISTA 1
PROFESSOR DE CURSOS LIVRES 1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 1
PROFESSOR DE ESTÉTICA E COSMÉTICA 1
PROFESSOR DE NATAÇÃO 1
PROFESSOR TÉCNICO EM ELÉTRICA 3
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1
TERAPEUTA 1
VAGAS PARA PESSOAS DEFICIENTES Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1
AUXILIAR DE LIMPEZA 1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 2
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA 1
SERVENTE DE LIMPEZA 1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL Quantidade
AJUDANTE DE MANUTENÇÃO 1
ENCARREGADO DE TERRAPLANGEM 1
MONTADOR DE MÁRMORE 1
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 1
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 1
OPERADOR DE ROÇADEIRA 2
PEDREIRO 2
SERVENTE DE OBRAS 29
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO Quantidade
AUXILIAR DE COZINHA 4
ATENDENTE BALCONISTA 1
COZINHEIRA 1
MEIO OFICIAL DE COZINHA E AÇOUGUE 1
VAGAS NO COMÉRCIO Quantidade
ANALISTA DE E-COMMERCE 1
ASSISTENTE COMERCIAL 1
ASSISTENTE DE COMPRAS 2
ATENDENTE BALCONISTA 3
ATENDENTE DE FARMÁCIA 1
ATENDENTE DE LOJA 2
AUXILIAR DE LOJA 2
BALCONISTA DE CREDIÁRIO 2
CONSULTOR AUTOMOTIVO 1
CONSULTOR DE VENDAS 4
GERENTE DE LOJA 1
OPERADOR DE CAIXA 1
PROSPECTOR DE CLIENTES 1
REPRESENTANTE COMERCIAL 3
SUPERVISOR DE LOJA 1
VENDEDOR INTERNO 11
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO Quantidade
ANALISTA DE PCP 1
ARTE FINALISTA 1
AUXILIAR DE CORTE 6
AUXILIAR DE COSTURA 5
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO 16
AUXILIAR TÉC. CONTROLE DE QUALIDADE 1
COLORISTA TÊXTIL 1
CORTADOR 4
COSTUREIRA DE MÁQUINA CARNEIRA 1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FILIGRAMA 1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA 1
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE 5
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE 4
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO 3
COSTUREIRA DE MÁQUINA REBATE 1
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA 4
COSTUREIRA DE TECIDO PLANO 1
COSTUREIRA EM GERAL 8
COSTUREIRA PARA ABA 1
COSTUREIRA PARA BOLSA 1
COSTUREIRA PARA CAMISETA 7
COSTUREIRA PARA FECHAR BRAÇO 1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO 2
COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS 2
COSTUREIRA PILOTISTA 4
COSTUREIRA PARA UNIFORMES 1
ENCARREGADO DE ACABAMENTO 1
ENCARREGADO DE COSTURA 2
ENCARREGADO DE LAVANDERIA 1
ETIQUETADOR 1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA 4
OPERADOR DE BORDADO 19
OPERADOR DE CAD 1
PASSADOR DE ROUPA 1
REVISOR TÊXTIL 1
VAGAS EM SUPERMERCADOS Quantidade
AÇOUGUEIRO 2
BALCONISTA DE AÇOUGUE 1
ATENDENTE DE PADARIA 2
CONFEITEIRO 1
FISCAL DE CAIXA 2
OPERADOR DE CAIXA 6
PADEIRO 2
REPOSITOR DE FEIRA 2
REPOSITOR DE MERCADORIAS 3
SUBGERENTE 1
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