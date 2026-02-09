Agência do Trabalhador de Arapongas anuncia 210 novas vagas de emprego

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Prefeitura Municipal de Arapongas, por intermédio da Agência do Trabalhador (Sistema Nacional de Emprego - Sine), oficializou a abertura de 210 oportunidades de trabalho para esta semana. O balanço contempla diversos setores da economia local, oferecendo vagas que abrangem desde funções técnicas e administrativas até cargos operacionais.

É importante ressaltar que a disponibilidade das vagas está sujeita a alterações imediatas, conforme o preenchimento dos postos ou a abertura de novas demandas pelas empresas conveniadas.

Atendimento e Contato

Os interessados devem comparecer à sede da Agência do Trabalhador para realizar o cadastro ou obter mais informações. A unidade mantém atendimento contínuo, sem interrupção para almoço.

Endereço: Rua Condor, nº 1145 – Vila Cascata.

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

Telefones para suporte: (43) 3902-1312 e (43) 3902-1311.

Relação de Cargos Disponíveis

Abaixo, os postos de trabalho listados por ordem alfabética:

A – C: Açougueiro; Ajudante Geral; Ajudante de Serraria; Almoxarifado; Analista de Manutenção (Equipamentos Aéreos); Analista de Marketing (Design e Redes Sociais); Analista de PCP; Apontador; Assessor Imobiliário; Assistentes Administrativos (Geral, Pessoal, Contas a Pagar/Receber e SAC); Atendentes (Balcão, Farmácia, Lanchonete e Odontológico); Auxiliares (Administrativo, Almoxarifado, Carga e Descarga, Classe, Qualidade, Contabilidade, Cozinha, Depósito, Dobradeira, Escritório, Estoque, Expedição, Faturamento, Lavanderia, Limpeza, Logística, Marketing, Mecânico, Oficina, Padaria e Produção); Azulejista; Balconista de Peças; Coletor de Lixo; Confeiteiro; Conferente; Comprador; Consultores (Negócios e Vendas); Corretores; Costureira de Estofados; Cozinheiro(a).

D – M: Desossador; Eletricistas (Automotivo, Iluminação Pública, Manutenção e Industrial); Embalador; Empregada Doméstica; Encarregados (Almoxarifado, Pavimentação e Embalagem); Ensacador; Estoquista; Feitor de Sinalização; Fiscal de Prevenção e Perdas; Gerente de Loja; Inspetor de Alunos; Instalador de Autopeças; Líder de Costura; Marceneiro; Mecânicos (Geral, Diesel, Automóveis, Industrial, Máquinas e Motocicletas); Montadores (Geral e Móveis); Motoristas (Caminhão, Espargidor, Toco, Carreta e Entregador).

O – Z: Operadores (Caixa, Coladeira de Borda, CNC, Fresadora, Laminador, Loja, Máquina, Mesa Acabadora, Mini Carregadeira, Processo de Produção, Retroescavadeira, Rolo, Seccionadora e Vibroacabadora); Orientador de Tráfego; Pedreiro; Preparador Físico (Estagiário); Promotor de Vendas; Rasteleiro; Recepcionistas; Repositor; Retalhador de Carne; Secretária; Servente de Obras; Soldador; Tapeceiro; Técnicos (Instalação e Segurança do Trabalho); Vendedores (Interno, Externo e de Serviços); Zeladores.

Inclusão: O Sine destaca a oferta de vagas específicas para PCD (Pessoas com Deficiência) nos cargos de Atendente de Balcão, Auxiliar de Almoxarifado, Auxiliar de Produção e Motorista de Caminhão.