Agência do Trabalhador de Apucarana divulga 456 vagas de emprego nesta quinta (02)
Interessados devem procurar o SINE de segunda a sexta, das 8h às 17h
A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 456 vagas de emprego para diversos setores nesta quinta-feira (02).
As oportunidades abrangem diversos setores e níveis de experiência, oferecendo opções para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho.
As vagas contemplam áreas como indústria, comércio, serviços, construção civil, logística e atendimento, entre outras. As oportunidades estão sujeitas a alterações diárias, conforme a abertura de novas vagas pelas empresas e o preenchimento dos postos de trabalho já ofertados.
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Serviço e Atendimento
Para se candidatar, os interessados devem comparecer ao órgão portando documentos pessoais e carteira de trabalho (física ou digital).
- Endereço: Rua Renê Camargo de Azambuja, 705 – Centro
- Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
- Contato e Informações: (43) 3122-1084 / WhatsApp: (43) 99654-9318
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VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
- ATENDENTE BALCONISTA 3
- AUXILIAR DE CORTE 4
- AUXILIAR DE DEPÓSITO 1
- AUXILIAR DE MONTAGEM 3
- ASSISTENTE DE CAMPO 1
- ASSISTENTE DE ESTILO 1
- ATENDENTE DE LOJA 1
- AUXILIAR DE COSTURA 4
- AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO 7
- AUXILIAR DE COZINHA 2
- AUXILIAR DE LAVANDERIA 2
- AUXILIAR DE LIMPEZA 4
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO 62
- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 27
- ESTAGIÁRIA DE MARKETING 1
- ESTOQUISTA 1
- INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS 1
- JOVEM APRENDIZ 1
- MONITOR DE SISTEMA ELETRÔNICO INTERNO 2
- OPERADOR DE CONCRETAGEM 3
- OPERADOR DE MÁQUINA DE FIAÇÃO 4
- OPERADOR DE LOJA 1
- VENDEDOR INTERNO 1
- ZELADOR 14
VAGAS DIVERSAS
- ANALISTA CONTÁBIL 1
- ANALISTA FISCAL 1
- ANALISTA DE MARKETING 1
- ARMADOR DE FERRAGENS 3
- ASSISTENTE DE CUSTOS 1
- ASSISTENTE FINANCEIRO 1
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3
- AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2
- AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 1
- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1
- AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 1
- AUXILIAR DE FATURAMENTO 1
- AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 1
- AUXILIAR DE MONTAGEM DE SILOS 4
- AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA FIXA 6
- AUXILIAR OPERACIONAL DE SAFRA 1
- AUXILIAR DE SERIGRAFIA 1
- AUXILIAR DE LOGÍSTICA 1
- CASEIRO (PARA CASAL) 1
- CONSULTOR DE VENDAS 1
- CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA 3
- ELETRICISTA INDUSTRIAL 3
- EMPREGADA DOMÉSTICA 2
- ENCARREGADO DE PRODUÇÃO EXTERNA 1
- ESTILISTA DE MODA 1
- FISCAL DE PISO 1
- IMPRESSOR DE SERIGRAFIA 1
- INSPETOR DE QUALIDADE 2
- MANOBRISTA 1
- MANOBRISTA DE TRATOR 2
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 7
- MECÂNICO DIESEL 2
- MEIO OFICIAL MANUTENÇÃO DE ESGOTO 1
- MANUTENÇÃO PREDIAL 1
- MONTADOR PRÉ MOLDADO 1
- MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C) 5
- MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) 12
- MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E) 1
- OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL 3
- OPERADOR DE CALDEIRA 2
- OPERADOR DE MÁQUINA 5
- OPERADOR DE MUNCK 1
- OPERADOR DE RELACIONAMENTO 1
- OPERADOR DE PINÇA 1
- PALETIZADOR 1
- RECEPCIONISTA SECRETÁRIA 1
- SOLDADOR 1
- TÉCNICO EM INFORMÁTICA 3
- TOSADOR DE ANIMAIS 1
- TRABALHADOR DA PECUÁRIA (EQUINOS) 2
VAGAS PARA ENSINO SUPERIOR/ TÉCNICO
- ANALISTA CONTÁBIL 2
- ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 3
- ANALISTA FISCAL 2
- ASSISTENTE DE OPERAÇÕES FISCAIS 1
- AUXILIAR DE REGISTROS E ASSUNTOS REGULATÓRIOS 1
- AUXILIAR DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA 1
- ENFERMEIRO 4
- ENGENHEIRO CIVIL 1
- TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA 1
VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO 1
- AUXILIAR DE LIMPEZA 1
- SERVENTE DE OBRAS 1
- VIGILANTE PATRIMONIAL 6
VAGAS NA ÁREA DA ALIMENTAÇÃO
- AUXILIAR DE COZINHA 6
- AUXILIAR DE PIZZAIOLO 1
- COZINHEIRO 3
- PIZZAIOLO 1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
- CARPINTEIRO 2
- ENCANADOR 1
- ENCARREGADO DE OBRAS 1
- OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 1
- PEDREIRO 8
- SERVENTE DE OBRAS 16
- VAGAS NO COMÉRCIO
- ASSISTENTE DE VENDAS 1
- ATENDENTE DE TELEMARKETING 1
- COMPRADOR 1
- CONSULTORA DE VENDAS 2
- GERENTE DE LOJA 1
- OPERADOR DE CAIXA 1
- PROMOTOR DE VENDAS 1
- VENDEDOR EXTERNO 3
- VENDEDOR INTERNO 14
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
- AUXILIAR DE CORTE 2
- AUXILIAR DE COSTURA 5
- AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO 5
- AUXILIAR DE COSTURA P/ TIRAR LINHA 2
- AUXILIAR DE SERIGRAFIA 4
- BONELEIRO 1
- CORTADOR 3
- COSTUREIRA DE MÁQUINA CÓS 1
- COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE 5
- COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE 6
- COSTUREIRA DE MÁQUINA PESPONTO 6
- COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA 8
- COSTUREIRA EM GERAL 10
- COSTUREIRO REBATEDEIRA 2
- COSTUREIRA PARA CAMISETA 1
- COSTUREIRA PARA JEANS 1
- COSTUREIRA PARA PREGAR BICO 2
- COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS 4
- DESENHISTA TÉCNICO DE ARTE 1
- DESIGNER GRÁFICO 1
- ENCARREGADO DE COSTURA 2
- ENFESTADOR DE ROUPAS 1
- ENCHEDOR DE BICO 1
- FIRMADOR DE ABA 1
- IMPRESSOR DE SERIGRAFIA 2
- OPERADOR DE BORDADO 8
- OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA 1
- OPERADOR DE MÁQUINA FILIGRANA 1
- OPERADOR DE MÁQUINA GALONEIRA 1
- PASSADEIRA 3
VAGAS EM SUPERMERCADOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 1
- ATENDENTE DE PADARIA 2
- AUXILIAR DE PADEIRO 1
- AÇOUGUEIRO 2
- BALCONISTA DE AÇOUGUE 8
- BALCONISTA DE FRIOS 1
- OPERADOR DE CAIXA 13
- ZELADOR 2