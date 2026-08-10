Moro restringe comentários no Instagram após faltar em debate de candidatos

Ex-juiz afirmou que o encontro seria uma “rinha de galo” e parte de um “jogo combinado” entre o PT e o PSD

O candidato ao governo do Paraná pelo PL, Sergio Moro, anunciou neste domingo (09) que não participaria do debate promovido pela TV Bandeirantes em Curitiba, horas antes do início do evento. Em vídeo publicado nas redes sociais, o ex-juiz afirmou que o encontro seria uma “rinha de galo” e parte de um “jogo combinado” entre o PT e o PSD para atacá-lo.

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“O que enfrentamos agora é o acordo entre o PT e o PSD. Como a gente viu nesses últimos quatro anos, um jogo combinado contra aqueles que defendem a liberdade, a redução de impostos, o combate ao crime e à corrupção”, declarou Moro. Ele afirmou que os adversários estariam “desesperados” com sua liderança nas pesquisas e teriam combinado atacar “quem lidera a eleição”. O senador não apresentou provas nem detalhou as tratativas que demonstrariam o acordo alegado.

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Representantes de Moro haviam participado de todas as reuniões na Band em Curitiba e assinado os termos de compromisso e as regras do debate. O documento estabelecia que, mesmo com a ausência de candidatos convidados, o encontro permaneceria mantido.

Adversários não deixaram passar

Sem Moro, o debate ocorreu entre o deputado estadual Requião Filho (PDT) e o deputado federal Sandro Alex (PSD). Durante o confronto, Requião chamou o senador de “fujão” e provocou: “Sergio, pode sair agora de debaixo da cama”. Sandro Alex, por sua vez, afirmou que a ausência demonstra falta de respeito ao eleitor e chamou o senador de “covarde”: “Aqui estou eu, porque, para ser governador do Paraná, o homem não pode ser covarde, e eu não sou covarde. Eu represento hoje a direita do Paraná e, para ser direita, tem que ter coragem”.

Após comunicar ausência, ex-juiz bloqueia comentários

Após o anúncio, Moro restringiu os comentários na publicação do Instagram onde comunicou sua ausência. Antes de fechar a seção, a postagem já contava com mais de mil comentários, a maioria crítica à atitude do senador. Cerca de cinco horas depois, ele voltou às redes sociais com um vídeo gerado por inteligência artificial, mantendo os comentários restritos.

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Analistas políticos criticaram as ausências nos debates promovidos pela Band neste domingo, que também incluíram os candidatos Eduardo Paes (PSD-RJ) e Pedro Brito (Novo-CE). A cientista política Deysi Cioccari afirmou que a decisão afeta um dos princípios do processo democrático: o confronto entre ideias diferentes.

“Quando esses candidatos saem do debate, eles fogem do debate, me parece uma questão muito de legitimidade. Se a arena política me favorece, eu defendo ela. Se a arena política não está como eu gosto, eu fujo dela”, afirmou. “Isso é quase que negação da democracia, porque a democracia pressupõe justamente o debate e o dissenso”, completou.

Moro lidera pesquisas em todos os cenários

Segundo a última pesquisa Genial/Quaest, publicada em 27 de julho, Moro lidera a disputa pelo Palácio Iguaçu em todos os cenários testados para o primeiro e o segundo turno. No principal cenário do 1º turno, o senador aparece com 39% das intenções de voto contra 18% de Requião Filho (PDT). Em terceiro lugar aparece Rafael Greca (MDB), com 12%, seguido por Sandro Alex (PSD), com 7%.

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A campanha eleitoral começa oficialmente em 16 de agosto, com os programas de rádio e TV iniciando em 28 de agosto.