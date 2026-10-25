Zanin estende horário de votação até as 19h nos locais com urnas ainda em funcionamento

Decisão atende a solicitações das coligações do PT e do PL devido a falhas no transporte, chuvas e falta de energia

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, determinou a prorrogação do horário de votação até as 19h, esclarecendo que a medida é válida exclusivamente para os locais em que as seções eleitorais ainda estavam abertas no momento da decisão judicial.

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A extensão do prazo ocorreu após pedidos de urgência protocolados pelas campanhas dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), motivados por problemas no transporte público e condições climáticas adversas em diversas regiões do país. Após a liminar, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, enviou um ofício aos presidentes dos tribunais regionais orientando que as seções ainda abertas permanecessem em funcionamento até as 19h, pelo horário de Brasília, em estrito cumprimento à Justiça.

Em sua nova determinação, Zanin detalhou a logística de encerramento, pontuando que as urnas já fechadas seguiriam o fluxo normal. "Determino que a decisão seja cumprida nos locais onde as urnas não foram fechadas, com a posterior totalização dos votos nas condições enunciadas, sendo que, nas urnas que já foram fechadas os votos serão computados e totalizados", disse o ministro.

A intervenção da Corte foi provocada inicialmente pela coligação petista, que antes de acionar o STF já havia feito o pleito ao TSE. A campanha de Lula argumentou que falhas no transporte público prejudicaram eleitores em pelo menos nove estados: São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Roraima, Piauí, Paraíba, Pará, Paraná e Rio de Janeiro. A solicitação foi um desdobramento de um pedido feito no início da tarde, focado nas cidades baianas de Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas.

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Por sua vez, a campanha de Flávio Bolsonaro também acionou o TSE pedindo a prorrogação de duas horas no tempo de votação em municípios afetados por fortes chuvas e falta de energia elétrica. O pedido do candidato do PL abrangeu as cidades mineiras de Belo Horizonte e Poços de Caldas, além de outros municípios da região metropolitana da capital de Minas Gerais afetados por apagões. No Rio Grande do Sul, a solicitação mirou as cidades de São Borja, Itaqui e Uruguaiana, severamente atingidas por temporais e pela cheia do rio Uruguai.

Paralelamente aos impasses logísticos, a apuração dos votos já foi iniciada pelo país. A última atualização no sistema do TSE, realizada às 17h06, mostrava que 1.225 seções eleitorais brasileiras já haviam sido totalizadas. Neste cenário preliminar, o presidente Lula liderava a disputa com 57,66% da preferência, somando 193.574 votos. O senador Flávio Bolsonaro aparecia na segunda colocação com 42,34%, o equivalente a 142.169 votos registrados.