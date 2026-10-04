Votação no exterior: Lula ganha em 5 de 6 países apurados

Com o encerramento da votação em seis países da Oceania e da Ásia no primeiro turno das Eleições 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu a disputa contra Flávio Bolsonaro (PL) em cinco deles: Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Malásia e Singapura. O candidato do PL registrou vantagem sobre o petista apenas nas Filipinas.

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Na Austrália, o maior colégio eleitoral com votação concluída até o momento, Lula obteve 5.283 votos, contra 2.022 de Flávio. Na Nova Zelândia, o atual presidente recebeu 234 dos 332 votos válidos, enquanto seu concorrente obteve 64. Em Singapura, foram registrados 190 votos para o petista e 92 para o candidato do PL, em um universo de 348 votos válidos. A vantagem de Lula se manteve na Coreia do Sul, onde venceu por 123 a 72, e na Malásia, onde superou o adversário por 44 a 27, de 82 votos válidos. O único resultado favorável a Flávio Bolsonaro ocorreu nas Filipinas, onde ele conquistou 33 votos contra 26 de Lula, totalizando 62 votos válidos no país.

Apesar da circulação das contagens locais dos boletins de urna, o Tribunal Superior Eleitoral ressalta que a divulgação oficial dos resultados do exterior será feita apenas após as 17h, no horário de Brasília, concomitantemente com o encerramento do pleito em todo o Brasil. O TSE informou ainda que já recebeu cerca de 124 mil justificativas de eleitores no exterior enviadas por meio do aplicativo e-Título.

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O eleitorado brasileiro apto a votar no exterior está distribuído por 134 países e 186 cidades. Os Estados Unidos concentram a maior parte desse público, com aproximadamente 265,4 mil eleitores, seguidos por Portugal, com 134,7 mil, e Japão, com 88,4 mil. Entre as cidades com maior número de brasileiros cadastrados para votar estão Lisboa, liderando com 78.833 eleitores, seguida por Boston, Porto, Nagóia, Miami e Nova York.