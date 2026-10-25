Votação em Apucarana está encerrada, afirma juiz eleitoral







Apesar da prorrogação do horário das eleições determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a votação em na 28ª Zona Eleitoral de Apucarana, no norte do Paraná, foi encerrada pontualmente às 17h. A informação foi confirmada na tarde deste domingo (25) pelo juiz eleitoral Laércio Franco Junior, que destacou a tranquilidade do pleito na comarca e informou que a transmissão dos dados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já se aproxima de 90%.

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Apesar das notícias sobre a suspensão do horário de encerramento da votação em algumas localidades do Paraná, o magistrado esclareceu que o comunicado oficial chegou apenas após a conclusão dos trabalhos nas seções locais. "A notícia oficial que a gente recebeu, inclusive depois que já tínhamos encerrado a votação, é que era para realmente ter encerrado no horário correto, previsto, 17 horas, e quem estava na fila ser atendido", explicou Franco Junior.





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Juiz eleitoral Laércio Franco Junior - Foto: Louan Brasileiro/TNOnline Juiz eleitoral Laércio Franco Junior - Foto: Louan Brasileiro/TNOnline

De acordo com o juiz, nos locais mais distantes do Fórum Eleitoral, como Distrito do Pirapó e os municípios de Cambira e Novo Itacolomi, a transmissão dos votos é feita diretamente das seções. "Quando chegou a nós a notícia, a gente já tinha encerrado e em alguns locais até mesmo transmitido os dados de resultado", ressaltou o magistrado, afirmando que a maioria dos boletins de urna já estava impressa e fixada.

Para os eleitores que não compareceram até as 17h, o juiz alertou que não há mais a possibilidade de exercer o direito ao voto. "Como houve o fechamento das urnas, já não há mais como se possibilitar a alguém votar nesse momento. A eleição aqui em Apucarana está encerrada", enfatizou.

O dia de votação foi considerado tranquilo pela Justiça Eleitoral local. Houve o registro de apenas três substituições de urnas, uma delas ocorrida na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Também foi registrado alagamento na Escola Municipal Professor Alcides Ramos, no Núcleo Habitacional Osmar Guaracy Freire. "Nos demais locais de votação a gente não teve nenhuma intercorrência", afirmou o juiz.

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