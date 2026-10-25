Votação do 2º turno tem até o momento 27 ocorrências em 23 cidades do PR
Até as 16h, ao menos 5 pessoas haviam sido detidas e um veículo foi apreendido
A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (Sesp-PR) registrou 27 ocorrências em 23 municípios até as 16h deste domingo (25), durante a operação do segundo turno das Eleições 2026. Cinco pessoas foram encaminhadas para procedimentos de polícia judiciária e um veículo foi apreendido.
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As ocorrências incluem propaganda irregular e diversos crimes eleitorais. A operação mobiliza 10.006 integrantes das forças de segurança e 2.432 viaturas, com atuação nos 399 municípios do Paraná.
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A coordenação é da Sesp, com funcionamento permanente no Centro de Integração de Comando e Controle Regional (CICCR), em Curitiba.
Confira alguns crimes registrados até as 16h no Paraná
Iguaraçu: desordem (crime eleitoral);
Quatro Barras: falsidade ideológica (crime eleitoral);
Arapuã: violação do sigilo do voto (crime eleitoral);
Campo Mourão: transporte irregular de eleitor (crime eleitoral);
Cornélio Procópio: desordem (crime eleitoral);
Ubiratã: dano (crime comum);
Palotina: uso de celular na cabine de votação (crime eleitoral);
Londrina: propaganda irregular (crime eleitoral).