Votação do 2º turno tem até o momento 27 ocorrências em 23 cidades do PR

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Até as 16h, ao menos 5 pessoas haviam sido detidas e um veículo foi apreendido

A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (Sesp-PR) registrou 27 ocorrências em 23 municípios até as 16h deste domingo (25), durante a operação do segundo turno das Eleições 2026. Cinco pessoas foram encaminhadas para procedimentos de polícia judiciária e um veículo foi apreendido.

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As ocorrências incluem propaganda irregular e diversos crimes eleitorais. A operação mobiliza 10.006 integrantes das forças de segurança e 2.432 viaturas, com atuação nos 399 municípios do Paraná.

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A coordenação é da Sesp, com funcionamento permanente no Centro de Integração de Comando e Controle Regional (CICCR), em Curitiba.

Confira alguns crimes registrados até as 16h no Paraná

Iguaraçu: desordem (crime eleitoral);

Quatro Barras: falsidade ideológica (crime eleitoral);

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Arapuã: violação do sigilo do voto (crime eleitoral);

Campo Mourão: transporte irregular de eleitor (crime eleitoral);

Cornélio Procópio: desordem (crime eleitoral);

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Ubiratã: dano (crime comum);

Palotina: uso de celular na cabine de votação (crime eleitoral);

Londrina: propaganda irregular (crime eleitoral).