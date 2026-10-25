Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Eleições 2026
publicidade
CRIMES ELEITORAIS

Votação do 2º turno tem até o momento 27 ocorrências em 23 cidades do PR

Até as 16h, ao menos 5 pessoas haviam sido detidas e um veículo foi apreendido

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Votação do 2º turno tem até o momento 27 ocorrências em 23 cidades do PR
Autor Foto: AEN

A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (Sesp-PR) registrou 27 ocorrências em 23 municípios até as 16h deste domingo (25), durante a operação do segundo turno das Eleições 2026. Cinco pessoas foram encaminhadas para procedimentos de polícia judiciária e um veículo foi apreendido.

📰 LEIA MAIS: Homem armado invade creche e faz cerca de 20 crianças reféns em Curitiba (PR); veja vídeo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As ocorrências incluem propaganda irregular e diversos crimes eleitorais. A operação mobiliza 10.006 integrantes das forças de segurança e 2.432 viaturas, com atuação nos 399 municípios do Paraná.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A coordenação é da Sesp, com funcionamento permanente no Centro de Integração de Comando e Controle Regional (CICCR), em Curitiba.

Confira alguns crimes registrados até as 16h no Paraná

Iguaraçu: desordem (crime eleitoral);

Quatro Barras: falsidade ideológica (crime eleitoral);

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Arapuã: violação do sigilo do voto (crime eleitoral);

Campo Mourão: transporte irregular de eleitor (crime eleitoral);

Cornélio Procópio: desordem (crime eleitoral);

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ubiratã: dano (crime comum);

Palotina: uso de celular na cabine de votação (crime eleitoral);

Londrina: propaganda irregular (crime eleitoral).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
crime eleitoral eleições 2026 paraná segurança pública VOTAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Eleições 2026

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV