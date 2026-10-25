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VIOLÊNCIA

Vereadora do PT é ferida no rosto durante ataque de apoiadores do PL em MG

Iara Pimentel foi atingida após carro de som ser alvo de pedras e tijolos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Vereadora do PT é ferida no rosto durante ataque de apoiadores do PL em MG
Autor Iara Pimentel (PT) - Foto: X/CLÁUDIO CASTRO

A vereadora Iara Pimentel (PT) foi ferida no rosto durante um confronto entre grupos políticos na noite deste sábado (24), em Montes Claros, Minas Gerais. O incidente ocorreu quando uma carreata de apoio ao candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cruzou com manifestantes favoráveis à campanha de Flávio Bolsonaro (PL) na avenida Deputado Esteves Rodrigues. Além da parlamentar, que precisou ser levada ao hospital em uma ambulância do Samu, outras três pessoas relataram ter sofrido agressões físicas.

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Vídeos divulgados nas redes sociais registraram o momento em que objetos começaram a ser arremessados contra o carro de som onde Iara Pimentel estava. A vereadora foi encaminhada à Santa Casa do município, recebeu atendimento médico e já teve alta. Em nota oficial de repúdio, ela relatou que o veículo foi alvo de garrafas de vidro, tijolos e pedras, ressaltando que a democracia pressupõe o respeito às diferenças e que nenhuma divergência política justifica a violência.

O deputado federal Paulo Guedes, que também participava do ato petista, afirmou que o grupo foi atacado por apoiadores do PL no momento em que a caminhada já se encerrava. Segundo o parlamentar, uma pedra atingiu o rosto da vereadora e manifestantes que acompanhavam o ato em motocicletas chegaram a ser agredidos com chutes. Guedes cobrou uma apuração rigorosa e a responsabilização legal dos envolvidos nos atos de intolerância.

A Polícia Militar informou que atuou rapidamente para conter o tumulto gerado pelo encontro das duas carreatas. De acordo com os registros da corporação, além de Iara Pimentel, um vereador de 44 anos também relatou ter sido atingido na confusão. Do lado dos apoiadores do PL — que vestiam roupas amarelas e portavam bandeiras do Brasil —, dois homens, de 31 e 54 anos, registraram queixas de ameaças, danos materiais e agressões físicas. O rapaz mais jovem afirmou ter levado coronhadas no rosto, necessitando igualmente de cuidados médicos.

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Até o momento, os autores das agressões e dos arremessos de objetos não foram identificados. A Polícia Civil declarou que está acompanhando a ocorrência e que instaurou um procedimento para apurar todas as circunstâncias do conflito, com o objetivo de identificar e punir os responsáveis pelo tumulto na avenida.

Com informações do g1

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