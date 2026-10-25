Vereadora do PT é atingida no rosto durante ataque a carreata

Iara Pimentel (PT) participava de um ato político na véspera do segundo turno quando o carro de som foi alvo de objetos; parlamentar precisou de atend

A vereadora Iara Pimentel (PT) ficou ferida após ser atingida no rosto por um objeto durante uma carreata em Montes Claros, na região Norte de Minas Gerais, na noite do último sábado (24). O incidente ocorreu na Avenida Sanitária, no centro da cidade, enquanto a parlamentar participava de um ato político às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais. A Polícia Federal já instaurou um inquérito para investigar o caso e apurar as responsabilidades pelas agressões.

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De acordo com relatos de testemunhas e imagens divulgadas nas redes sociais, a manifestação transcorria de forma pacífica até o carro de som ser atacado ao passar pela frente de um bar. Um grupo de homens, que usava camisetas em apoio ao candidato adversário na disputa presidencial, começou a arremessar garrafas, pedras e pedaços de tijolo contra o veículo e os participantes. Durante a confusão, Iara Pimentel foi violentamente atingida na cabeça e precisou ser retirada do local. Outros manifestantes, incluindo motociclistas que acompanhavam o comboio, também relataram ter sofrido agressões durante o tumulto.

Logo após ser ferida, a vereadora foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada imediatamente para a Santa Casa de Montes Claros. Na unidade hospitalar, ela foi medicada, passou por uma bateria de exames e permaneceu sob observação clínica. O deputado federal Paulo Guedes (PT-MG), que também acompanhava o ato, prestou solidariedade às vítimas e seguiu com a vereadora até a delegacia da Polícia Federal para formalizar a denúncia e cobrar providências urgentes.

Em nota oficial, a assessoria de Iara Pimentel repudiou o episódio, ressaltando que nenhuma divergência partidária justifica atitudes que coloquem vidas em risco. A equipe da parlamentar destacou que a violência política é uma ameaça direta à democracia e exigiu das autoridades uma investigação rigorosa. As forças de segurança locais continuam trabalhando na identificação dos envolvidos por meio da análise das imagens gravadas no momento do ataque.

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