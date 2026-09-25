Veja quanto os três principais candidatos ao governo do PR receberam para a campanha
Campanhas são financiadas majoritariamente pelos repasses dos diretórios, mas também contam com doações físicas
As chapas dos três principais candidatos ao governo do Paraná nestas eleições já movimentam quantias milionárias, com a arrecadação liderada por Sérgio Moro (PL), seguido por Requião Filho (PDT) e Sandro Alex (PSD). Os dados são do site Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atualizados até esta sexta-feira (25), mostram que a maior parte das receitas que abastecem as campanhas é oriunda dos fundos partidários. Do outro lado da balança, as principais despesas milionárias declaradas pelos candidatos se concentram no pagamento de escritórios de advocacia, empresas de marketing e produtoras de programas de televisão e rádio.
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O candidato Sérgio Moro (PL) lidera o ranking de recursos com uma receita total de R$ 12.371.010,00. Desse montante, R$ 11,3 milhões provêm do fundo partidário. A chapa também registrou doações pessoais significativas, incluindo uma injeção de R$ 500 mil e outras duas de R$ 100 mil. Entre os gastos mais expressivos da campanha de Moro destacam-se os repasses de R$ 1,7 milhão para o escritório Leandro Rosa Advogados Associados, R$ 1,38 milhão para a Yari Estratégias em Marketing e pouco mais de R$ 705 mil para a empresa de pesquisa APPC.
Na segunda colocação em volume financeiro aparece a chapa de Requião Filho (PDT), que declarou uma receita de R$ 11.047.177,00, valor repassado integralmente pela direção nacional de seu partido. Entre as doações de pessoas físicas, a maior injeção de capital foi feita por seu próprio pai, o ex-governador Roberto Requião, no valor de R$ 24.085,00. As maiores despesas declaradas pelo pedetista envolvem o pagamento de R$ 1 milhão à Carambola Produções, seguido por R$ 464,7 mil para a Super Grafic Digital e R$ 400 mil para o escritório Ziliotto e Dominschek Advogados.
A chapa de Sandro Alex (PSD) registrou a menor receita entre os três, somando R$ 8.095.800,00. O montante é composto por repasses de R$ 3 milhões do diretório nacional do PSD, R$ 450 mil da regional da legenda e R$ 4,5 milhões provenientes do diretório estadual do PP. A campanha contabilizou ainda três doações individuais de R$ 40 mil e uma de R$ 6 mil, esta última realizada pelo apresentador Ratinho. Em relação aos gastos, os maiores volumes foram destinados ao escritório Bonini Guedes Advocacia, que recebeu R$ 1,55 milhão, à Soma Produção de Vídeo, com R$ 1,2 milhão, e à Gerez Branding, com custo de R$ 1 milhão.
Pela regra da legislação eleitoral, os recursos transferidos pelos partidos para as chapas majoritárias são distribuídos e utilizados de forma conjunta pelos candidatos ao governo estadual, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa. Em contrapartida, as doações de pessoas físicas são estritamente pessoais, cabendo a cada candidato a responsabilidade individual pela prestação de contas. No mercado eleitoral paranaense deste ano, o levantamento aponta que a contratação de produtoras para o horário eleitoral custa, em média, R$ 1,1 milhão, enquanto os serviços prestados pelas bancas de advocacia apresentam variações de valores mais acentuadas entre as coligações.