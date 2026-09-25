Veja quanto os três principais candidatos ao governo do PR receberam para a campanha

As chapas dos três principais candidatos ao governo do Paraná nestas eleições já movimentam quantias milionárias, com a arrecadação liderada por Sérgio Moro (PL), seguido por Requião Filho (PDT) e Sandro Alex (PSD). Os dados são do site Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atualizados até esta sexta-feira (25), mostram que a maior parte das receitas que abastecem as campanhas é oriunda dos fundos partidários. Do outro lado da balança, as principais despesas milionárias declaradas pelos candidatos se concentram no pagamento de escritórios de advocacia, empresas de marketing e produtoras de programas de televisão e rádio.

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O candidato Sérgio Moro (PL) lidera o ranking de recursos com uma receita total de R$ 12.371.010,00. Desse montante, R$ 11,3 milhões provêm do fundo partidário. A chapa também registrou doações pessoais significativas, incluindo uma injeção de R$ 500 mil e outras duas de R$ 100 mil. Entre os gastos mais expressivos da campanha de Moro destacam-se os repasses de R$ 1,7 milhão para o escritório Leandro Rosa Advogados Associados, R$ 1,38 milhão para a Yari Estratégias em Marketing e pouco mais de R$ 705 mil para a empresa de pesquisa APPC.

Na segunda colocação em volume financeiro aparece a chapa de Requião Filho (PDT), que declarou uma receita de R$ 11.047.177,00, valor repassado integralmente pela direção nacional de seu partido. Entre as doações de pessoas físicas, a maior injeção de capital foi feita por seu próprio pai, o ex-governador Roberto Requião, no valor de R$ 24.085,00. As maiores despesas declaradas pelo pedetista envolvem o pagamento de R$ 1 milhão à Carambola Produções, seguido por R$ 464,7 mil para a Super Grafic Digital e R$ 400 mil para o escritório Ziliotto e Dominschek Advogados.

A chapa de Sandro Alex (PSD) registrou a menor receita entre os três, somando R$ 8.095.800,00. O montante é composto por repasses de R$ 3 milhões do diretório nacional do PSD, R$ 450 mil da regional da legenda e R$ 4,5 milhões provenientes do diretório estadual do PP. A campanha contabilizou ainda três doações individuais de R$ 40 mil e uma de R$ 6 mil, esta última realizada pelo apresentador Ratinho. Em relação aos gastos, os maiores volumes foram destinados ao escritório Bonini Guedes Advocacia, que recebeu R$ 1,55 milhão, à Soma Produção de Vídeo, com R$ 1,2 milhão, e à Gerez Branding, com custo de R$ 1 milhão.

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Pela regra da legislação eleitoral, os recursos transferidos pelos partidos para as chapas majoritárias são distribuídos e utilizados de forma conjunta pelos candidatos ao governo estadual, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa. Em contrapartida, as doações de pessoas físicas são estritamente pessoais, cabendo a cada candidato a responsabilidade individual pela prestação de contas. No mercado eleitoral paranaense deste ano, o levantamento aponta que a contratação de produtoras para o horário eleitoral custa, em média, R$ 1,1 milhão, enquanto os serviços prestados pelas bancas de advocacia apresentam variações de valores mais acentuadas entre as coligações.



