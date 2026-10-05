Veja quais os candidatos menos votados do Paraná; a última teve 11 votos para deputada
Estado elegeu 30 deputados federais e 54 deputados estaduais para os mandatos que começam em 2027
As Eleições 2026 no Paraná tiveram candidatos a deputado federal e estadual que terminaram a disputa com poucas dezenas de votos. Entre as candidaturas com as menores votações no estado, há concorrentes que receberam menos de 50 votos. Os números fazem parte do resultado da votação realizada neste domingo (04).
O estado elegeu 30 deputados federais e 54 deputados estaduais para os mandatos que começam em 2027.
Candidatos a deputado federal menos votados no Paraná
- Genecy Abreu (PSOL) – 16 votos
- Rodrigo Oliveira (Democrata) – 22 votos
- Liza Ramos (Solidariedade) – 27 votos
- Bets Martins (PSOL) – 43 votos
- Miguel Bombeiro (Democrata) – 48 votos
Nenhum dos cinco candidatos foi eleito. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Candidatos a deputado estadual menos votados no Paraná
- Luciana Saporiti (Rede) – 11 votos
- João Tavares (Rede) – 14 votos
- Stuchi (Missão) – 26 votos
- Matoso (Rede) – 30 votos
- José Carlos Mateus – Sorvetão (Rede) – 30 votos
Também neste grupo, nenhum candidato conseguiu uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).
Nas eleições para deputado, a quantidade de votos individuais não é o único fator que determina quem será eleito. O sistema proporcional considera também a votação obtida pelos partidos e federações para definir a distribuição das vagas.