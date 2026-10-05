Veja quais os candidatos menos votados do Paraná; a última teve 11 votos para deputada

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Estado elegeu 30 deputados federais e 54 deputados estaduais para os mandatos que começam em 2027

As Eleições 2026 no Paraná tiveram candidatos a deputado federal e estadual que terminaram a disputa com poucas dezenas de votos. Entre as candidaturas com as menores votações no estado, há concorrentes que receberam menos de 50 votos. Os números fazem parte do resultado da votação realizada neste domingo (04).

O estado elegeu 30 deputados federais e 54 deputados estaduais para os mandatos que começam em 2027.

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Candidatos a deputado federal menos votados no Paraná

Genecy Abreu (PSOL) – 16 votos

Rodrigo Oliveira (Democrata) – 22 votos

Liza Ramos (Solidariedade) – 27 votos

Bets Martins (PSOL) – 43 votos

Miguel Bombeiro (Democrata) – 48 votos

Nenhum dos cinco candidatos foi eleito. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Candidatos a deputado estadual menos votados no Paraná

Luciana Saporiti (Rede) – 11 votos

João Tavares (Rede) – 14 votos

Stuchi (Missão) – 26 votos

Matoso (Rede) – 30 votos

José Carlos Mateus – Sorvetão (Rede) – 30 votos

Também neste grupo, nenhum candidato conseguiu uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

Nas eleições para deputado, a quantidade de votos individuais não é o único fator que determina quem será eleito. O sistema proporcional considera também a votação obtida pelos partidos e federações para definir a distribuição das vagas.