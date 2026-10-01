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ELEIÇÕES 2026

Veja os locais de votação nos municípios da Comarca de Apucarana

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) é o local com maior número de votantes em Apucarana; confira

Escrito por Da Redação
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Veja os locais de votação nos municípios da Comarca de Apucarana
Autor Foto: TSE

A Comarca de Apucarana tem 35 locais de votação para as eleições de domingo (04). São 32 na sede, em Apucarana, três em Cambira e um em Novo Itacolomi. Ao todo, 103.822 eleitores estão aptos a votar nos três municípios.

-LEIA MAIS: Apucarana realiza distribuição de urnas eletrônicas nos locais de votação no sábado

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A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) é o local com maior número de votantes em Apucarana: 7.138 eleitores. Na sequência vem o Colégio São José (6.477 eleitores); Colégio Estadual Nilo Cairo (6.402 eleitores) e o Colégio Glorinha (5.847 eleitores).

LOCAIS DE VOTAÇÃO NA COMARCA DE APUCARANA

MunicípioLocal de VotaçãoSeçõesNº de SeçõesNº Total de Eleitores
ApucaranaAlbino Biacchi251, 252, 253, 254, 255, 43961.887
ApucaranaAlcides Ramos400, 401, 402, 403, 427, 428, 43172.378
ApucaranaBraga Cortes119, 120, 121, 122, 123, 124, 12871.815
ApucaranaCanadá284, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 308, 309, 310, 445185.845
ApucaranaCerávolo1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 443, 454113.668
ApucaranaColégio Agrícola448, 453, 4573869
ApucaranaCoronel Luiz José dos Santos180, 181, 182, 183, 184, 188, 189, 19082.317
ApucaranaDurval Pinto38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 43682.279
ApucaranaEdson Giacomini272, 273, 274, 275, 276, 43761.911
ApucaranaGlorinha19, 21, 23, 24, 26, 51, 53, 167, 186, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264185.847
ApucaranaHeitor Cavalcanti390, 391, 392, 393, 394, 39562.077
ApucaranaJosé de Alencar171, 173, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201123.706
ApucaranaJosé Idésio Brianezi396, 397, 398, 399, 44651.730
ApucaranaJuiz Luiz Fernando Araújo Pereira363, 364, 435/458, 44941.404
ApucaranaKarel Kober447, 4552565
ApucaranaMarcos de Barros Freire404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418155.011
ApucaranaMater Dei334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 350, 351, 352, 353113.717
ApucaranaMateus Leme341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 438, 450113.729
ApucaranaMonsenhor Arnaldo Beltrami434, 4562457
ApucaranaNilo Cairo100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 129, 161, 165226.402
ApucaranaOsmar Guaracy Freire280, 281, 283, 432, 44251.586
ApucaranaPadre José de Anchieta311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324144.809
ApucaranaPapa João XXIII4331230
ApucaranaPolivalente202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 430, 451113.499
ApucaranaSantos Dumont28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37103.078
ApucaranaSão Bartolomeu325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 33393.085
ApucaranaSão José365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 383, 385, 386, 387, 388, 389206.477
ApucaranaTadashi Enomoto265, 266, 267, 268, 269, 270, 27172.400
ApucaranaTrês Reis354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 36293.039
ApucaranaUTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 429217.138
ApucaranaVereador José Ramos de Oliveira175, 176, 177, 178, 17951.174
ApucaranaWilson de Azevedo4401244
CambiraCésar Lattes211, 212, 213, 21441.386
CambiraMonteiro Lobato216, 217, 218, 441, 45251.602
CambiraRosa Delúcia Calsavara219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229103.461
Novo ItacolomiTomé de Souza419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 44493.000
MunicípioNº Total de SeçõesNº Total de Eleitores do LocalQtde de LocaisQtde de Urnas
Apucarana29594.37332
Cambira196.4493
Novo Itacolomi93.0001
TOTAL GERAL323103.82236336

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