Veja os locais de votação nos municípios da Comarca de Apucarana
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) é o local com maior número de votantes em Apucarana; confira
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Foto: TSE
A Comarca de Apucarana tem 35 locais de votação para as eleições de domingo (04). São 32 na sede, em Apucarana, três em Cambira e um em Novo Itacolomi. Ao todo, 103.822 eleitores estão aptos a votar nos três municípios.
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A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) é o local com maior número de votantes em Apucarana: 7.138 eleitores. Na sequência vem o Colégio São José (6.477 eleitores); Colégio Estadual Nilo Cairo (6.402 eleitores) e o Colégio Glorinha (5.847 eleitores).
LOCAIS DE VOTAÇÃO NA COMARCA DE APUCARANA
|Município
|Local de Votação
|Seções
|Nº de Seções
|Nº Total de Eleitores
|Apucarana
|Albino Biacchi
|251, 252, 253, 254, 255, 439
|6
|1.887
|Apucarana
|Alcides Ramos
|400, 401, 402, 403, 427, 428, 431
|7
|2.378
|Apucarana
|Braga Cortes
|119, 120, 121, 122, 123, 124, 128
|7
|1.815
|Apucarana
|Canadá
|284, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 308, 309, 310, 445
|18
|5.845
|Apucarana
|Cerávolo
|1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 443, 454
|11
|3.668
|Apucarana
|Colégio Agrícola
|448, 453, 457
|3
|869
|Apucarana
|Coronel Luiz José dos Santos
|180, 181, 182, 183, 184, 188, 189, 190
|8
|2.317
|Apucarana
|Durval Pinto
|38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 436
|8
|2.279
|Apucarana
|Edson Giacomini
|272, 273, 274, 275, 276, 437
|6
|1.911
|Apucarana
|Glorinha
|19, 21, 23, 24, 26, 51, 53, 167, 186, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264
|18
|5.847
|Apucarana
|Heitor Cavalcanti
|390, 391, 392, 393, 394, 395
|6
|2.077
|Apucarana
|José de Alencar
|171, 173, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201
|12
|3.706
|Apucarana
|José Idésio Brianezi
|396, 397, 398, 399, 446
|5
|1.730
|Apucarana
|Juiz Luiz Fernando Araújo Pereira
|363, 364, 435/458, 449
|4
|1.404
|Apucarana
|Karel Kober
|447, 455
|2
|565
|Apucarana
|Marcos de Barros Freire
|404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418
|15
|5.011
|Apucarana
|Mater Dei
|334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 350, 351, 352, 353
|11
|3.717
|Apucarana
|Mateus Leme
|341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 438, 450
|11
|3.729
|Apucarana
|Monsenhor Arnaldo Beltrami
|434, 456
|2
|457
|Apucarana
|Nilo Cairo
|100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 129, 161, 165
|22
|6.402
|Apucarana
|Osmar Guaracy Freire
|280, 281, 283, 432, 442
|5
|1.586
|Apucarana
|Padre José de Anchieta
|311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324
|14
|4.809
|Apucarana
|Papa João XXIII
|433
|1
|230
|Apucarana
|Polivalente
|202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 430, 451
|11
|3.499
|Apucarana
|Santos Dumont
|28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
|10
|3.078
|Apucarana
|São Bartolomeu
|325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333
|9
|3.085
|Apucarana
|São José
|365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 383, 385, 386, 387, 388, 389
|20
|6.477
|Apucarana
|Tadashi Enomoto
|265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
|7
|2.400
|Apucarana
|Três Reis
|354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362
|9
|3.039
|Apucarana
|UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná
|231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 429
|21
|7.138
|Apucarana
|Vereador José Ramos de Oliveira
|175, 176, 177, 178, 179
|5
|1.174
|Apucarana
|Wilson de Azevedo
|440
|1
|244
|Cambira
|César Lattes
|211, 212, 213, 214
|4
|1.386
|Cambira
|Monteiro Lobato
|216, 217, 218, 441, 452
|5
|1.602
|Cambira
|Rosa Delúcia Calsavara
|219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229
|10
|3.461
|Novo Itacolomi
|Tomé de Souza
|419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 444
|9
|3.000
|Município
|Nº Total de Seções
|Nº Total de Eleitores do Local
|Qtde de Locais
|Qtde de Urnas
|Apucarana
|295
|94.373
|32
|Cambira
|19
|6.449
|3
|Novo Itacolomi
|9
|3.000
|1
|TOTAL GERAL
|323
|103.822
|36
|336