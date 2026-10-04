Veja os 54 deputados eleitos para a Assembleia Legislativa do Paraná

A apuração das urnas neste primeiro turno das Eleições 2026 definiu a composição da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep) para a próxima legislatura. Com o encerramento da contagem promovida pela Justiça Eleitoral, os eleitores paranaenses escolheram os 54 parlamentares que ocuparão as cadeiras do Palácio 19 de Dezembro a partir de 2027, garantindo uma distribuição partidária marcada pela forte presença do PL e do PSD, além de representações expressivas do PT, PP, Novo, Podemos, Republicanos, MDB e PDT.



Entre os eleitos com votações destacadas no estado, o PL garantiu uma expressiva bancada composta por Paulo Melo, Jessicão, Denian Couto, Delegado Jacovós, Delegada Tathiana Guzella, Flávio Francischini, Mauro Moraes, Matheus Vermelho, Paulo Gomes da TV, Fão do Bolsonaro, Ricardo Zampieri, Itamar Paim, Emerson Bacil e Gilberto Ribeiro. O PSD também consolidou uma expressiva bancada com os deputados Marcio Nunes, Gugu Bueno, Hussein Bakri, Romanelli, Traiano, Cobra Repórter, Artagão Júnior, Thiago Buhrer, Moacyr Fadel, Ulisses Maia, Adão Litro, Soldado Adriano José, Bazana e Batatinha.

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A Federação Brasil da Esperança emplacou bancada liderada por nomes do PT como Prof. Lemos, Miss Preta, Mario Verri, Yasmim Hachem, Beto Bizzotto, Angelo Vanhoni, Thiago Foltran e Dr. Antenor. No PP, garantiram vagas na Alep os deputados Maria Victoria, Mabel Canto, Alisson Wandscheer, Cesar Silvestri, Paulo Mac Donald e Felipe Machado da Saúde. A representação da Assembleia conta ainda com deputados eleitos pelo Novo (Bruno Secco, Luiz Fernando Guerra e Deivid Wisley), Podemos (Do Carmo, Fabiana Parro e Lu Bonatto), Republicanos (Ney Leprevost, Jasson Goulart e Alexandre Amaro), MDB (Anibelli Neto e Gerson Colodel) e PDT (Goura).

Veja os eleitos

PL (14): Paulo Melo; Jessicão; Delegado Jacovós; Denian Couto; Delegada Tathiana Guzella; Flávia Francischini; Mauro Moraes; Matheus Vermelho; Paulo Gomes da TV; Fão do Bolsonaro; Ricardo Zampieri; Itamar Paim; Emerson Bacil; Gilberto Ribeiro.

PSD (14): Marcio Nunes; Gugu Bueno; Hussein Bakri; Romanelli; Traiano; Cobra Repórter; Artagão Júnior; Thiago Buhrer; Moacyr Fadel; Ulisses Maia; Soldado Adriano José; Adão Litro; Bazana; Batatinha.

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Federação PT/PCdoB/PV (8): Prof. Lemos; Miss Preta; Mario Verri; Yasmin Hachem; Beto Vizzotto; Angelo Vanhoni; Thiago Foltran; Dr. Antenor.

Federação PP/União (6): Maria Victoria (PP); Mabel Canto (PP); Alisson Wandscheer (PP); Cesar Silvestri (PP); Paulo Mac Donald (PP); Felipe Machado da Saúde (PP).

Podemos (3): Do Carmo; Fabiana Parro; Lu Bonatto.

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Novo (3): Bruno Secco; Luiz Fernando Guerra; Deivid Wisley.

Republicanos (3): Ney Leprevost; Jasson Goulart; Alexandre Amaro.

MDB (2): Anibelli Neto; Gerson Colodel.

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PDT (1): Goura.



