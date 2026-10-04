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Veja os 30 deputados federais eleitos pelo Paraná nestas eleições

Entre as maiores bancadas indicadas na apuração, a Federação PT/PCdoB/PV e a coligação PP/União asseguraram seis nomes cada

Escrito por Da Redação
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Veja os 30 deputados federais eleitos pelo Paraná nestas eleições
Autor Foto: Divulgação

A apuração dos votos deste primeiro turno definiu a configuração dos nomes e partidos que formarão a bancada do Paraná na Câmara dos Deputados para a próxima legislatura. A contagem das urnas apontou desempenhos de destaque entre legendas do espectro conservador, legendas de centro e federações partidárias de esquerda no estado.

Entre as maiores bancadas indicadas na apuração, com 99,99% das urnas fechadas, a Federação PT/PCdoB/PV e a coligação PP/União asseguraram seis nomes cada. Pela federação de esquerda, despontaram Ana Júlia (PT), Zeca Dirceu (PT), Aliel Machado (PV), Renato Freitas (PT), Carol Dartora (PT) e Arilson Chiorato (PT). Já no bloco formado por PP e União Brasil, conquistaram votações expressivas Delegado Matheus Laiola (União), Ricardo Barros (PP), Paulo Litro (União), Toninho Wandscheer (PP), Tião Medeiros (PP) e Marcelo Belinati (PP).

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O PL elegeu cinco representantes para o Congresso Nacional, impulsionado pelas candidaturas de Sargento Fahur, Rosangela Moro, Vermelho, Delegado Francischini e Ricardo Arruda. O Partido Novo garantiu quatro parlamentares na bancada federal paranaense, sob a liderança de Jeffrey Chiquini — que alcançou a maior votação individual do estado —, acompanhado de Guilherme Kilter, Henrique Mecabô e Paulo Martins.

Completam a representação do Paraná na Câmara o PSD, com quatro nomes (Beto Preto, Paranhos, Leandre e Luizão Goulart); o Republicanos, com dois eleitos (Pedro Lupion e Newton Bonin); o Podemos, também com duas vagas (Felipe Francischini e Da Costa do Perdeu Piá); e o MDB, que assegurou uma vaga com Sergio Souza.

Veja os eleitos

Novo (4): Jeffrey Chiquini; Guilherme Kilter; Henrique Mecabô; Paulo Martins.

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PL (5): Sargento Fahur; Rosangela Moro; Vermelho; Delegado Francischini; Ricardo Arruda.

Federação PT/PCdoB/PV (6): Ana Júlia (PT); Zeca Dirceu (PT); Aliel Machado (PV); Renato Freitas (PT); Carol Dartora (PT); Arilson Chiorato (PT).

Federação PP/União (6): Delegado Matheus Laiola (União); Ricardo Barros (PP); Paulo Litro (União); Toninho Wandscheer (PP); Tião Medeiros (PP); Marcelo Belinati (PP).

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PSD (4): Beto Preto; Paranhos; Leandre; Luizão Goulart*.

Republicanos (2): Pedro Lupion; Newton Bonin.

Podemos (2): Felipe Francischini; Da Costa do Perdeu Piá.

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MDB (1): Sergio Souza.

*Vaga ainda em disputa: a diferença para o 1º suplente é de menos de mil votos e pode virar no fechamento. A deputada Luísa Canziani (União) é a principal suplente aguardando a totalização de 100%

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