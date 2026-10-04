Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Eleições 2026
publicidade
CÂMARA FEDERAL

Veja os 10 candidatos a deputado federal mais votados no Paraná; Beto Preto sobe para a 5ª posição

Atualização dos dados no estado consolida nomes do Novo, PL, PT, PSD, PV e União Brasil entre as maiores votações nominais

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Veja os 10 candidatos a deputado federal mais votados no Paraná; Beto Preto sobe para a 5ª posição
Autor Deputado federal Beto Preto - Foto: TNOnline

Com o avanço do processamento das urnas no Paraná, o candidato Beto Preto (PSD) subiu para a quinta colocação no ranking dos postulantes mais votados para a Câmara dos Deputados, contabilizando 112.076 votos, o equivalente a 2,68% das intenções válidas até o momento. A liderança geral da apuração parcial permanece com Jeffrey Chiquini (Novo), que alcança a marca de 297.947 votos, somando 7,14% da preferência do eleitorado paranaense, seguido por seu correligionário Guilherme Kilter (Novo), segundo colocado com 192.813 votos (4,62%).

A terceira posição na preferência estadual é ocupada pelo deputado Sargento Fahur (PL), que atinge 3,84% dos votos válidos, totalizando 160.168 confirmações nas urnas. Logo na sequência figura Ana Júlia (PT), em quarto lugar, com 127.223 votos (3,05%), antecedendo imediatamente o posto alcançado por Beto Preto. Logo após o ex-secretário estadual de Saúde, surge Rosangela Moro (PL) na sexta colocação, somando 103.848 escolhas, o que representa 2,49% do eleitorado contabilizado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A sequência do grupo dos dez candidatos mais bem colocados no Paraná traz representantes do Partido dos Trabalhadores, do Partido Verde e do União Brasil. Zeca Dirceu (PT) ocupa o sétimo lugar com 99.468 votos (2,38%), seguido por Aliel Machado (PV), oitavo colocado ao registrar 83.926 escolhas (2,01%). A nona posição pertence a Renato Freitas (PT), que acumula 81.341 votos (1,95%), enquanto o Delegado Matheus Laiola (União) completa a lista na décima colocação, registrando 78.214 votos (1,87%). A distribuição definitiva das cadeiras destinadas ao estado na Câmara dos Deputados será confirmada somente após a conclusão do pleito, mediante o cálculo dos quocientes eleitoral e partidário.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Beto Preto CANDIDATOS deputado federal eleições 2022 paraná VOTAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Eleições 2026

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV