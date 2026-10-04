Veja os 10 candidatos a deputado federal mais votados no Paraná; Beto Preto sobe para a 5ª posição

Com o avanço do processamento das urnas no Paraná, o candidato Beto Preto (PSD) subiu para a quinta colocação no ranking dos postulantes mais votados para a Câmara dos Deputados, contabilizando 112.076 votos, o equivalente a 2,68% das intenções válidas até o momento. A liderança geral da apuração parcial permanece com Jeffrey Chiquini (Novo), que alcança a marca de 297.947 votos, somando 7,14% da preferência do eleitorado paranaense, seguido por seu correligionário Guilherme Kilter (Novo), segundo colocado com 192.813 votos (4,62%).



A terceira posição na preferência estadual é ocupada pelo deputado Sargento Fahur (PL), que atinge 3,84% dos votos válidos, totalizando 160.168 confirmações nas urnas. Logo na sequência figura Ana Júlia (PT), em quarto lugar, com 127.223 votos (3,05%), antecedendo imediatamente o posto alcançado por Beto Preto. Logo após o ex-secretário estadual de Saúde, surge Rosangela Moro (PL) na sexta colocação, somando 103.848 escolhas, o que representa 2,49% do eleitorado contabilizado.

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A sequência do grupo dos dez candidatos mais bem colocados no Paraná traz representantes do Partido dos Trabalhadores, do Partido Verde e do União Brasil. Zeca Dirceu (PT) ocupa o sétimo lugar com 99.468 votos (2,38%), seguido por Aliel Machado (PV), oitavo colocado ao registrar 83.926 escolhas (2,01%). A nona posição pertence a Renato Freitas (PT), que acumula 81.341 votos (1,95%), enquanto o Delegado Matheus Laiola (União) completa a lista na décima colocação, registrando 78.214 votos (1,87%). A distribuição definitiva das cadeiras destinadas ao estado na Câmara dos Deputados será confirmada somente após a conclusão do pleito, mediante o cálculo dos quocientes eleitoral e partidário.