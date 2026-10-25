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ELEIÇÕES 2026

Veja o momento em que Lula recebe confirmação de que foi reeleito

Com 63.049.525 votos (51,75% dos votos válidos), presidente é reeleito para o quarto mandato

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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O momento em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu a informação confirmando que ele foi reeleito presidente do Brasil neste domingo (25) para o comando do país em uma virada histórica com 63.049.525 votos (51,75% dos votos válidos) foi divulgado por apoiadores na noite deste domingo. Ao lado do ministro Camilo Santana e apoiadoes, Lula celebra sua quarta vitória para conduzir o país.

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📰 LEIA MAIS: Lula é reeleito presidente e conquista 4º mandato em virada histórica

Ao tomar posse em janeiro de 2027, o petista iniciará o seu quarto mandato à frente do Palácio do Planalto, consolidando-se como o político mais vezes levado à chefia do Poder Executivo pelo voto direto na história da República.

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O candidato de oposição, senador Flávio Bolsonaro (PL), encerrou a disputa com 59.719.617 votos, o que representa 48,25% dos válidos. No primeiro turno da eleição, ocorrido em 5 de outubro, Lula obteve 45,16% dos votos contra 47,03% do parlamentar fluminense.

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Nascido em Garanhuns, no agreste pernambucano, em 27 de outubro de 1945, Lula migrou com a família para Santos (SP) aos sete anos de idade. Sua projeção nacional começou na indústria, quando trabalhou como metalúrgico e assumiu a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Ao liderar greves históricas na região do ABC Paulista durante a ditadura militar, o sindicalista ganhou força política e ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores (PT), em 1980.

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Veja o momento em que Lula recebe confirmação de que foi reeleito
AutorFoto: Reprodução

A trajetória eleitoral de Lula inclui um mandato como deputado federal por São Paulo, entre 1987 e 1991, e três tentativas seguidas ao Palácio do Planalto (1989, 1994 e 1998) antes das vitórias em 2002 e 2006. Considerado o presidente com maior aprovação popular da história do país ao deixar o cargo, teve seus primeiros governos marcados por forte crescimento econômico e ascensão social de uma parcela significativa da população.

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