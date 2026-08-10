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SUCESSÃO ESTADUAL

Veja como foi o 1º debate entre os candidatos ao governo do PR; Moro não compareceu

Encontro na TV Band colocou frente a frente Sandro Alex e Requião Filho, que discutiram valorização policial, licitações estaduais e educação

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Veja como foi o 1º debate entre os candidatos ao governo do PR; Moro não compareceu
Autor Requião Filho e Sandro Alex durante o debate na Band - Foto: Reprodução TV Band

O primeiro debate na televisão entre os candidatos ao governo do Paraná nas eleições de 2026, promovido pela TV Bandeirantes, colocou frente a frente os postulantes Sandro Alex (PSD) e Requião Filho (PDT). A ausência de Sergio Moro (PL), que cancelou sua participação poucas horas antes do início da transmissão alegando a existência de um acordo entre os adversários para atacá-lo, centralizou as discussões em divergências profundas sobre a gestão estadual, com foco na manutenção de escolas cívico-militares, no direcionamento da segurança pública e na condução de obras públicas de infraestrutura.

-LEIA MAIS: Os ex-boleiros que vão concorrer a cargos nas Eleições 2026

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O modelo de escolas cívico-militares transformou-se no principal ponto de atrito entre os participantes logo na abertura do programa. O candidato Requião Filho sustentou que não pretende encerrar as atividades das unidades existentes, mas defendeu uma reformulação estrutural do sistema por considerar que o formato atual prioriza a propaganda em detrimento da qualidade pedagógica e do ensino contínuo.

Do outro lado, Sandro Alex rebateu as críticas afirmando que o modelo possui ampla aprovação entre docentes e famílias paranaenses e prometeu expandir o número de instituições que adotam essa modalidade no estado, passando de 345 para 500 unidades para atender às demandas da população.No campo da segurança pública, o debate girou em torno do contraste entre os investimentos em equipamentos e a valorização direta dos profissionais das corporações.

Sandro Alex defendeu as ações da atual administração do estado, ressaltando a destinação de orçamentos para aquisição de veículos, armamentos e tecnologias de inteligência, além do fortalecimento da estrutura das forças policias. Por sua vez, Requião Filho questionou as jornadas de trabalho dos agentes e a defasagem salarial decorrente da falta de reajustes da data-base, alegando que as reestruturações de carreira beneficiaram prioritariamente os oficiais em detrimento dos praças.

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A discussão sobre infraestrutura e obras estaduais dominou a etapa final do confronto, quando foram apresentadas acusações sobre a autoria de projetos e a lisura de processos licitatórios. O representante do PDT criticou a apropriação de intervenções viárias iniciadas em gestões passadas e levantou questionamentos sobre isenções tributárias aplicadas após a conclusão de concorrências públicas no estado. Em resposta, o candidato do PSD exaltou o volume de entregas e pavimentações em andamento nos municípios paranaenses, afirmando que a prioridade da população é a resolução efetiva das demandas logísticas e de transporte.

Nas considerações finais do evento, tratado pelas candidaturas como o marco inicial da corrida ao Palácio Iguaçu, os concorrentes traçaram as diretrizes de suas estratégias eleitorais. Sandro Alex ressaltou que percorrerá o interior do estado para apresentar propostas de continuidade ao lado de lideranças governistas e de seu candidato a vice, o ex-prefeito Rafael Greca. Já Requião Filho destacou sua atuação parlamentar de mais de uma década e afirmou que manterá interlocução direta com diferentes setores sociais, sindicais e empresariais ao longo do período de campanha.

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