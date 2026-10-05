Veja as celebridades e influenciadores que se elegeram e os que ficaram de fora no 1º turno

A disputa por vagas nos legislativos estaduais e no Congresso Nacional no primeiro turno das Eleições de 2026 contou com a presença de diversas personalidades conhecidas do público, incluindo humoristas e influenciadores digitais. O desempenho nas urnas dividiu os candidatos famosos entre vitórias expressivas e desempenhos insuficientes para garantir mandato.

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Em São Paulo, o vereador Thammy Miranda (PSD) foi eleito deputado estadual após registrar 85.619 votos válidos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). No Rio de Janeiro, o ator Thiago Gagliasso (PL) conquistou uma cadeira na Câmara dos Deputados como deputado federal ao somar 67.700 votos. Já em Minas Gerais, a influenciadora Ana Elisa (PT), que reúne cerca de dois milhões de seguidores nas redes sociais, garantiu o cargo de deputada federal ao receber 524.219 votos, ficando atrás apenas de Nikolas Ferreira (PL), o candidato mais votado do estado com 3.119.318 votos.

Por outro lado, figuras populares e nomes tradicionais da política não alcançaram a votação necessária para ingressar no legislativo. O humorista Tiririca (PSD), que exercia mandato de deputado federal por São Paulo desde 2010 com votações históricas, não obteve êxito na disputa pelo Ceará, somando 5.523 votos. No Rio de Janeiro, a influenciadora Inês Brasil (PSB) obteve 3.145 votos na corrida para a Assembleia Legislativa local e não se elegeu.

Entre os concorrentes paulistas, o cantor Manoel Gomes (Avante), conhecido pelo hit "Caneta Azul", registrou 7.239 votos na disputa para deputado federal, enquanto a influenciadora Menina da Bota (União Brasil) obteve 9.780 votos. Ambas as votações foram insuficientes para conquistar cadeiras na Câmara dos Deputados. A lista de nomes conhecidos que não se elegeram no pleito inclui ainda a influenciadora Sarah Poncio, o cantor Netinho de Paula, o apresentador Datena e a apresentadora Silvia Abravanel.

