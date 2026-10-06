TSE desmente fraude nas eleições e explica pausa de 50 minutos na divulgação de resultados

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desmentiu nesta terça-feira (6) os boatos sobre uma suposta fraude no primeiro turno da eleição presidencial de 2026, esclarecendo que a interrupção de 50 minutos na divulgação dos resultados ocorreu devido a uma falha técnica. Segundo a Justiça Eleitoral, o problema afetou exclusivamente a visualização dos dados na internet, sem gerar qualquer impacto ou atraso na apuração e na totalização dos votos nas urnas.

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A manifestação oficial do tribunal surge como uma resposta a diversas mensagens e vídeos que passaram a circular nas redes sociais com falsas acusações de manipulação. As teorias conspiratórias ganharam força após a plataforma do TSE parar de atualizar os números exatos no momento em que 64,81% das urnas para presidente e vice-presidente já haviam sido apuradas. O órgão explicou que, na noite de 4 de outubro, ocorreu uma contenção no processamento provocada pelo aumento repentino no volume de dados. Esse congestionamento paralisou um dos módulos do sistema a partir das 19h14, com a situação sendo totalmente normalizada às 20h04.

O TSE destacou ainda que a instabilidade atingiu apenas a aba de visualização identificada como "Brasil", responsável por mostrar o painel nacional da corrida presidencial. Durante o período de quase uma hora em que o sistema geral ficou pausado, as páginas com os resultados estaduais continuaram funcionando normalmente e sendo atualizadas em tempo real, inclusive com os dados regionalizados da votação para o Palácio do Planalto. Para evitar que o problema de sobrecarga se repita nos próximos pleitos, a Corte informou que já está desenvolvendo uma nova rotina técnica em seus servidores.