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PRIMEIRO TURNO

TRE-PR inicia preparação das urnas eletrônicas para as eleições de 2026

Em Apucarana, geração de mídias e preparação das urnas estão previstas para segunda-feira (21), às 9h, no Fórum Eleitoral

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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TRE-PR inicia preparação das urnas eletrônicas para as eleições de 2026
Autor Todo o processo pode ser acompanhado pela população - Foto: Divulgação

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) iniciou nesta sexta-feira (18) as cerimônias de geração de mídias, carga e lacração das urnas eletrônicas que serão utilizadas no primeiro turno das Eleições Gerais de 2026.

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Em Curitiba, os trabalhos começaram às 8 horas, no Fórum Eleitoral, localizado no bairro Prado Velho. Na maioria dos demais colégios eleitorais, a geração de mídias ocorre na semana que vem. Em Apucarana, por exemplo, o processo ocorre na segunda-feira (21), às 9 horas, no Fórum Eleitoral. Em Arapongas, a geração será realizada na terça-feira (22), também às 9 horas.

O processo pode ser acompanhado pela população. As datas, horários e endereços para a realização dos procedimentos nos demais municípios do estado estão disponíveis para consulta pública no portal oficial do TRE-PR.

A geração de mídias consiste na gravação dos dados necessários para o funcionamento das urnas. A primeira delas é a mídia de carga, que recebe as informações oficiais, como o número da seção eleitoral, a lista de candidatos e a relação de eleitores aptos. Em seguida, são preparadas as mídias de votação, projetadas para armazenar os votos registrados, e as mídias de resultado, responsáveis por gravar o boletim final que será enviado para a totalização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Depois de receber os dados das mídias e de ser configurada e testada, a urna é lacrada fisicamente.

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O presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, lembra que o processo é feito urna a urna, de forma manual e o processo é aberto à fiscalização. “Qualquer pessoa interessada, seja eleitor, candidato, representante de partido, qualquer um, pode acompanhar, reforçando a transparência do processo eleitoral”, afirma.

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eleições 2026 Fiscalização do Processo Eleitoral Geração de Mídias Transparência Eleitoral TRE PR urnas eletrônicas
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