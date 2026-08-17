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PREPARAÇÃO

TRE-PR inicia capacitação de mesários e colaboradores para as Eleições 2026

Além do curso digital, Justiça Eleitoral disponibiliza manuais, vídeos e cartilhas com as orientações necessárias para o trabalho

Escrito por Da Redação
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TRE-PR inicia capacitação de mesários e colaboradores para as Eleições 2026
Autor A mobilização visa preparar as equipes que darão suporte aos mais de 4,8 mil locais de votação - Foto: Divulgação/Assessoria

A Justiça Eleitoral do Paraná deu início, nesta segunda-feira (17), ao período de treinamento para os cerca de 110 mil mesários e 38 mil colaboradores que atuarão nas Eleições Gerais de 2026. A mobilização visa preparar as equipes que darão suporte aos mais de 4,8 mil locais de votação e 27,3 mil seções eleitorais distribuídas por todo o estado. O cronograma prevê que a capacitação seja feita por meio digital por todos os convocados, sendo que os nomeados para os cargos de presidente de mesa, primeiro mesário, administrador de prédio e auxiliar de justificativa deverão cumprir também uma etapa presencial obrigatória.

- leia mais: Inscrições para o PSS voltado a professores entram na última semana

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Para realizar a etapa on-line, os participantes devem utilizar o aplicativo "Mesário", desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O conteúdo da plataforma fica disponível a partir desta segunda-feira e a conclusão do curso deve ser feita até o dia 2 de outubro. Por meio do aplicativo, os convocados têm acesso a orientações detalhadas sobre suas atribuições legais e sobre as rotinas e procedimentos técnicos que devem ser adotados antes da abertura das urnas, durante o fluxo de votação dos eleitores e após o encerramento do pleito.

Como suporte adicional ao processo de aprendizagem, a Justiça Eleitoral oferece uma série de materiais informativos complementares. Os trabalhadores podem consultar o manual oficial elaborado pelo TSE com o passo a passo das atividades do dia da eleição, bem como acessar vídeos e cartilhas ilustrativas disponibilizados no Portal dos Mesários e Colaboradores, mantido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).

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Capacitação de Colaboradores eleições 2026 Justiça Eleitoral mesários Treinamento eleitoral Tribunal Superior Eleitoral
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