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“Transformamos o Paraná em líder do Sul e queremos alcançar a terceira maior economia”, afirma Sandro Alex

Candidato ao Governo do Paraná participou de entrevista na BandNews FM nesta sexta-feira (28)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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“Transformamos o Paraná em líder do Sul e queremos alcançar a terceira maior economia”, afirma Sandro Alex
Autor Foto: - Divulgação

O candidato do PSD ao Governo do Paraná, Sandro Alex, participou nesta sexta-feira (28) da sabatina da BandNews FM Curitiba e destacou o crescimento econômico e o protagonismo alcançado pelo Estado durante a gestão de Ratinho Junior. Ele também projetou um trabalho de médio e longo prazo para alcançar Minas Gerais e tornar o Paraná integrante do principal eixo das potências brasileiras, que é parte de seu Plano de Governo.

-LEIA MAIS: Moro propõe integrar ecossistemas de inovação do Paraná em grande HUB de tecnologia e inteligência artificial

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“Nós dobramos o PIB em termos nominais. Saímos da quinta maior economia para a quarta. Isso é uma conquista inegável. A história dizia que o Sul era o Rio Grande do Sul, mas agora o líder do Sul é o Paraná. E nós queremos projetar o Paraná para ser a terceira maior economia, temos condições e planejamento para isso”, disse Sandro Alex.

Para alcançar esse status, ele disse que Paraná se preparou com sua vocação logística conectando Sul e Sudeste do Brasil. “Nós temos a terceira infraestrutura mais competitiva do Brasil. Temos investimentos em rodovias, água e saneamento, energia e ferrovias. Avançamos num planejamento com o setor produtivo atendendo demandas com crédito e qualificação. Também atraímos mais de R$ 400 bilhões em investimentos privados, potencializando o adensamento da nossa indústria”, disse. “Agora, com as concessões e 1,8 mil quilômetros de duplicações, teremos condições de atrair ainda mais negócios. O Paraná está na vitrine global”.

Sandro Alex também destacou a preparação do Paraná para a transição da reforma tributária e explicou como o Estado se preparou para continuar a atrair investimentos. “Nós criamos um Fundo Soberano, o único estado que fez isso. Agora temos capacidade para aportar investimentos em quem quer empreender e gerar empregos. Queremos viabilizar bons negócios mesmo com o fim dos incentivos fiscais. Já temos R$ 2 bilhões em caixa e queremos chegar em R$ 10 bilhões”, afirmou.

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E também destacou a menor taxa de desemprego da história e os programas de formação. “O Paraná tem a melhor educação do Brasil, o que é um ativo tremendo. Os alunos estudam programação, robótica, cooperativismo. Os filhos de famílias humildes agora pegam avião para fazer intercâmbios. E também somos o Estado que mais investe em inovação por meio das universidades estaduais. Temos mão de obra qualificada e infraestrutura adequada para atender a demanda de crescimento econômico e chegar no posto de terceira maior economia”, disse o candidato do PSD.

Sandro Alex ainda defendeu a criação da Secretaria de Estado de Energia para ajudar a impulsionar investimentos e diálogo com o setor produtivo. “Nós já trabalhamos com sustentabilidade e proteção do meio ambiente, mas queremos apoiar ainda mais os setores de energia, que geram ganhos imensos aos pequenos produtores. Temos o Banco do Agricultor Paranaense ofertando financiamentos acessíveis a projetos de biogás e usinas solares. E queremos que isso gere cada vez mais renda", disse.

"Queremos produzir e exportar alimentos cada vez mais industrializados, agregando valor à nossa produção e fortalecendo toda a cadeia produtiva, além de gerar energia limpa para atender o setor produtivo e toda a população”, acrescentou.

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