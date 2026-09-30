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TNOnline transmite ao vivo apuração das Eleições 2026 neste domingo (04)

Cobertura começa às 17h30 com atualização de votos minuto a minuto, análises exclusivas e bastidores políticos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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O TNOnline realiza neste domingo (04) a cobertura em tempo real da contagem de votos das Eleições 2026 no Paraná. A transmissão multiplataforma terá início a partir das 17h30, podendo ser acompanhada diretamente pelo site de notícias e também por meio de todas as redes sociais do veículo.

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LEIA MAIS: Paraná consolida ações integradas de segurança para garantir a normalidade das eleições 2026

Focada em informar o eleitor com agilidade, a cobertura fornecerá os números atualizados minuto a minuto assim que as urnas forem fechadas. A programação também irá além dos dados estatísticos, trazendo informações detalhadas sobre o cenário político estadual. Durante a transmissão, o público acompanhará "análises exclusivas, bastidores, apuração dos votos e o desempenho dos candidatos regionais ao pleito".

TNOnline transmite ao vivo apuração das Eleições 2026 neste domingo (04)
AutorOs espectadores têm a opção de ativar um lembrete antecipado diretamente no canal oficial do veículo no YouTube, o TNOnline TV - Foto: Reprodução

Para não perder o início da contagem, os espectadores têm a opção de ativar um lembrete antecipado diretamente no canal oficial do veículo no YouTube, o TNOnline TV. VEJA AQUI.

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análises políticas Cobertura Eleitoral eleições 2026 paraná Resultados em Tempo Real transmissão ao vivo
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