TNOnline transmite ao vivo apuração das Eleições 2026 neste domingo (04)





O TNOnline realiza neste domingo (04) a cobertura em tempo real da contagem de votos das Eleições 2026 no Paraná. A transmissão multiplataforma terá início a partir das 17h30, podendo ser acompanhada diretamente pelo site de notícias e também por meio de todas as redes sociais do veículo.

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Focada em informar o eleitor com agilidade, a cobertura fornecerá os números atualizados minuto a minuto assim que as urnas forem fechadas. A programação também irá além dos dados estatísticos, trazendo informações detalhadas sobre o cenário político estadual. Durante a transmissão, o público acompanhará "análises exclusivas, bastidores, apuração dos votos e o desempenho dos candidatos regionais ao pleito".

Os espectadores têm a opção de ativar um lembrete antecipado diretamente no canal oficial do veículo no YouTube, o TNOnline TV - Foto: Reprodução Os espectadores têm a opção de ativar um lembrete antecipado diretamente no canal oficial do veículo no YouTube, o TNOnline TV - Foto: Reprodução

Para não perder o início da contagem, os espectadores têm a opção de ativar um lembrete antecipado diretamente no canal oficial do veículo no YouTube, o TNOnline TV. VEJA AQUI.