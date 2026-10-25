Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Eleições 2026
publicidade
ELEIÇÕES

Termina horário de votação em meio a pedidos de prorrogação

Mais de 158 milhões de eleitores foram às urnas neste domingo; no Paraná, disputa foi apenas pela Presidência, já que Moro venceu no 1º turno

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Termina horário de votação em meio a pedidos de prorrogação
Autor Lula e Flavio Bolsonaro disputam a Presidência da República - Foto: Divulgação

A votação do segundo turno das eleições de 2026 foi encerrada pontualmente às 17h deste domingo (25), dando início à apuração oficial dos votos em todo o país. Mais de 158 milhões de eleitores estavam aptos a ir às urnas para definir o futuro da Presidência da República, em uma disputa polarizada entre o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que busca a reeleição, e o senador Flávio Bolsonaro (PL), que concorre ao cargo pela primeira vez.

-LEIA MAIS: Coligação de Lula aciona TSE para estender votação até as 19h em cidades de 9 estados

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O TSE, contudo, analisa pedidos para ampliar o horário de votação em localidades que tiveram dificuldades no transporte de eleitores.

Conforme a regra do Tribunal Superior Eleitoral, os eleitores que já aguardavam nas filas das seções eleitorais no momento do fechamento tiveram o direito ao voto garantido.

Além da corrida pelo Palácio do Planalto, o domingo de eleições também foi decisivo para os eleitores do Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins e do Distrito Federal. Nessas seis localidades, a disputa pelo comando dos governos estaduais não atingiu a maioria absoluta no primeiro turno e precisou ser definida nesta nova rodada de votação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Paraná, o processo de votação foi mais enxuto para os 8,6 milhões de eleitores elegíveis. O eleitorado paranaense precisou digitar apenas os dois números para a disputa presidencial, uma vez que o cargo de governador já havia sido definido no primeiro turno, com a eleição de Sergio Moro (PL), que obteve mais de 50% dos votos válidos na ocasião. A expectativa agora se volta para a totalização dos dados pelo TSE e o anúncio dos eleitos nas próximas horas.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
democracia eleições brasileiras resultados eleitorais TSE VOTAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Eleições 2026

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV