Termina horário de votação em meio a pedidos de prorrogação

Mais de 158 milhões de eleitores foram às urnas neste domingo; no Paraná, disputa foi apenas pela Presidência, já que Moro venceu no 1º turno

A votação do segundo turno das eleições de 2026 foi encerrada pontualmente às 17h deste domingo (25), dando início à apuração oficial dos votos em todo o país. Mais de 158 milhões de eleitores estavam aptos a ir às urnas para definir o futuro da Presidência da República, em uma disputa polarizada entre o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que busca a reeleição, e o senador Flávio Bolsonaro (PL), que concorre ao cargo pela primeira vez.

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O TSE, contudo, analisa pedidos para ampliar o horário de votação em localidades que tiveram dificuldades no transporte de eleitores.

Conforme a regra do Tribunal Superior Eleitoral, os eleitores que já aguardavam nas filas das seções eleitorais no momento do fechamento tiveram o direito ao voto garantido.



Além da corrida pelo Palácio do Planalto, o domingo de eleições também foi decisivo para os eleitores do Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins e do Distrito Federal. Nessas seis localidades, a disputa pelo comando dos governos estaduais não atingiu a maioria absoluta no primeiro turno e precisou ser definida nesta nova rodada de votação.

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No Paraná, o processo de votação foi mais enxuto para os 8,6 milhões de eleitores elegíveis. O eleitorado paranaense precisou digitar apenas os dois números para a disputa presidencial, uma vez que o cargo de governador já havia sido definido no primeiro turno, com a eleição de Sergio Moro (PL), que obteve mais de 50% dos votos válidos na ocasião. A expectativa agora se volta para a totalização dos dados pelo TSE e o anúncio dos eleitos nas próximas horas.

