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ELEIÇÕES 2026

Tarcísio de Freitas é reeleito governador de São Paulo no primeiro turno

Com mais de 62% dos votos válidos, Tarcísio garante vitória em São Paulo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Tarcísio de Freitas é reeleito governador de São Paulo no primeiro turno
Autor Governador conquistou 62,85% do eleitorado paulista - Foto: Divulgação

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) garantiu neste domingo (6) a reeleição ao governo do Estado de São Paulo no primeiro turno das eleições realizadas neste domingo. Com a apuração matematicamente definida pela Justiça Eleitoral, o candidato obteve 13.057.319 votos válidos, o que representa 62,85% do eleitorado paulista, assegurando a permanência no comando do Palácio dos Bandeirantes para o mandato que se inicia em 2027.

O segundo colocado na disputa foi o ex-ministro e ex-prefeito Fernando Haddad (PT), que somou 7.525.403 votos, alcançando 36,22% dos votos válidos. A votação no maior colégio eleitoral do país contou ainda com o desempenho de Vivian Mendes (UP), que registrou 71.974 votos (0,35%), seguida por Vera Lúcia (PSTU), com 67.516 votos (0,32%), e Carlos Machado (PCB), que contabilizou 52.712 votos (0,25%).

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