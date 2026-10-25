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STF prorroga votação até as 19h em todo o país após falhas no transporte e chuvas severas

Decisão de urgência atende a ações das campanhas de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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STF prorroga votação até as 19h em todo o país após falhas no transporte e chuvas severas
Autor Foto: Reprodução

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prorrogação do horário de votação em todo o Brasil até as 19h (horário de Brasília) deste domingo (25). A decisão, em caráter de urgência, atende a pedidos formulados pelas campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Flávio Bolsonaro (PL), que relataram problemas graves de logística, como falhas no transporte público e impactos de fortes chuvas em diversas regiões do país. Ao proferir a decisão, Zanin destacou a gravidade dos fatos apresentados e determinou que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) dê cumprimento imediato à medida.

-LEIA MAIS: Rodovias do PR seguem com interdições por deslizamentos; veja os trechos afetados

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A mobilização jurídica teve início com a coligação de Lula, que acionou tanto o TSE quanto o STF denunciando irregularidades no transporte coletivo em municípios de pelo menos nove estados, além da Bahia. Os advogados da campanha petista relataram que a falta de veículos dificultou severamente o acesso dos eleitores aos locais de votação em São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Roraima, Piauí, Paraíba, Pará, Paraná e Rio de Janeiro.

Na capital paulista, a denúncia apontou que apenas 60% da frota de ônibus circulava, descumprindo a determinação judicial de operação total, com escassez de veículos no Centro, na Zona Leste e na Avenida Paulista. Em outros estados, houve queixas de cobrança indevida de passagens com atuação do Ministério Público em Alagoas, dificuldades no acesso à gratuidade em Pernambuco e recusa de empresas em cumprir rotas, o que prejudicou o deslocamento de comunidades indígenas em Roraima. Também foram registrados coletivos ignorando passageiros nos pontos na Paraíba e longas esperas no Rio de Janeiro e no Pará. Diante desse cenário, a Federação Brasil da Esperança pediu à Polícia Federal a prisão em flagrante dos responsáveis por dificultar o exercício do voto e solicitou que a Justiça Eleitoral garanta a distribuição de senhas a todos os eleitores presentes nas filas.

Paralelamente, a campanha do candidato Flávio Bolsonaro também solicitou ao TSE a extensão do horário por mais duas horas, com foco em municípios de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. O pedido da chapa do PL baseou-se nos transtornos causados por eventos climáticos severos que impediram o fluxo normal de eleitores. No território gaúcho, cidades como São Borja, Itaqui e Uruguaiana foram atingidas por fortes chuvas e pela cheia do rio Uruguai. Já em Minas Gerais, a falta de energia elétrica comprometeu o funcionamento de seções eleitorais em Belo Horizonte, em cidades da região metropolitana e no município de Poços de Caldas.

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