TSE passa a enviar alertas aos eleitores pelo aplicativo e-Título para o 1º turno

Notificações serão enviadas ao longo de todo o período eleitoral com informações sobre seções, serviços e combate à desinformação

Faltando duas semanas para o primeiro turno das Eleições 2026, agendado para 4 de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começou a enviar notificações oficiais aos eleitores por meio do aplicativo e-Título nesta quinta-feira, 17 de setembro. Os alertas contêm orientações sobre a consulta ao local de votação, acesso a serviços da Justiça Eleitoral e ações de combate à desinformação. A distribuição dos avisos continuará ativa ao longo de todo o período eleitoral, estendendo-se também para o intervalo entre o primeiro e o segundo turno.

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A iniciativa visa facilitar o acesso da população às informações básicas do pleito e incentivar a atualização do aplicativo antes do dia da votação. Segundo a assessora-chefe de Gestão da Identificação do TSE, Marília Loyola, a ferramenta funciona como um canal direto de comunicação da Justiça Eleitoral com os cidadãos. A recomendação do órgão é que a consulta à seção e zona eleitoral seja feita com antecedência diretamente na opção "Onde Votar" disponível na plataforma.

Além de servir como via digital do título de eleitor, o aplicativo reúne funcionalidades como acompanhamento de requerimentos, emissão de certidões de filiação partidária, quitação de multas via Pix ou cartão de crédito e validação de documentos por QR Code. A ferramenta também permite realizar a justificativa de ausência por geolocalização no dia do pleito, efetuar o descadastramento de mesário voluntário e conferir os resultados das urnas por meio da função Boletim na Mão.

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O e-Título pode substituir integralmente o documento em papel e servir como identificação oficial com foto no momento de votar para os eleitores que já possuem a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral. Disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS ou pelo portal do TSE, o aplicativo deve ser baixado e testado com antecedência pelos eleitores para evitar oscilações no sistema na data da eleição.