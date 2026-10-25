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ELEIÇÕES

TSE informa que 900 urnas foram substituídas até o meio-dia

Justiça Eleitoral reservou 48,8 mil equipamentos para substituições

Escrito por Da Redação
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TSE informa que 900 urnas foram substituídas até o meio-dia
Autor O TSE não informou os motivos que levaram à substituição das urnas - Foto: Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou, em boletim, que 900 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas em todo o país entre as 8h e o meio-dia deste domingo (25), quando ocorre o segundo turno das eleições.

-LEIA MAIS: Mais de 90 urnas precisaram ser substituídas no PR, aponta Justiça Eleitoral

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O número corresponde a 0,18% das 499.248 urnas empregadas na votação deste ano. A Justiça Eleitoral reservou outros 48.815 equipamentos para substituição, caso necessário.

O estado que registrou o maior número de trocas foi São Paulo (163), seguido pelo Paraná (103), Rio de Janeiro (95) e Minas Gerais (75).

O TSE não informou os motivos que levaram à substituição das urnas. Em geral, as trocas ocorrem devido a falhas operacionais.

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No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, foram substituídas 1.904 urnas.

Caso a urna eletrônica substituta também apresente falha, a legislação prevê, como último recurso, a adoção da votação com cédulas de papel. Até o momento, contudo, esse procedimento não foi necessário nas eleições deste ano.

Neste domingo (25), mais de 158,7 milhões de eleitores estão aptos a votar para presidente no segundo turno. A votação também ocorre para o cargo de governador em cinco estados - Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins - e no Distrito Federal.

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Por Agência Brasil

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