Três locais de votação sofrem alterações em Arapongas; confira os novos endereços
Fórum Eleitoral orienta população a checar previamente a seção cadastrada para o pleito deste ano
O Fórum Eleitoral de Arapongas emitiu um alerta aos eleitores do município para que façam a consulta prévia de seus locais de votação antes de se deslocarem às urnas nas eleições deste ano.
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A orientação ocorre devido a recentes alterações definitivas na distribuição de seções eleitorais em escolas e instituições do município, com o objetivo de evitar imprevistos e filas nos endereços desativados.
Entre as principais alterações, os eleitores que votavam na Escola Municipal Antônio Grassano Júnior foram transferidos para o Colégio Estadual Cívico-Militar Irondi Mantovani Pugliese, localizado na Rua Uru do Campo, nº 50, no Conjunto Palmares. Já os cidadãos cadastrados na Escola Municipal Professora Nereide Souza Camargo passarão a votar no salão paroquial da Paróquia Santíssima Trindade e Santuário do Divino Pai Eterno, situado na Rua Tuim, nº 33, na Vila Triângulo.
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O órgão lembra ainda que os eleitores que antigamente votavam na Faculdade Unopar já haviam sido transferidos, desde o pleito anterior, para a Escola Municipal Enzo Batista Daleffe Pereira, localizada na Rua Negaça, nº 20, no Jardim Aeroporto. A Justiça Eleitoral recomenda que a verificação dos dados seja feita com antecedência por meio do aplicativo e-Título ou pelo site do Tribunal Regional Eleitoral.