TRE-PR e Simepar atuam em parceria nas Eleições 2026 para tomar decisões relativas a eventos meteorológicos

Na manhã deste sábado (3), véspera do primeiro turno das Eleições 2026, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, e o coordenador de operação e meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Marco Antonio Rodrigues Jusevicius, receberam a imprensa para apresentar o plano de contingência meteorológica para este domingo (4), quando ocorre o primeiro turno das Eleições 2026.

-LEIA MAIS: Imagens mostram momento em que carro voa sobre faixa elevada e colide contra BMW em Apucarana



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No encontro, realizado na sede do TRE-PR, o desembargador Luciano Carrasco destacou a importância da parceria entre a Justiça Eleitoral do Paraná e o Simepar para assegurar a tranquilidade das eleições: “O planejamento conjunto entre as instituições nos permite identificar a localização do evento meteorológico, em qual evento é necessário atuar, por exemplo, acionando a Copel, e em quais situações pode ser necessário realocar os eleitores”. “Posso garantir ao cidadão paranaense que as eleições ocorrerão de forma tranquila”, concluiu o presidente do TRE-PR.

O magistrado aproveitou a ocasião para sugerir que os eleitores verifiquem seus locais de votação antes de sair de casa, acessando o Autoatendimento Eleitoral ou o aplicativo e-Título, que deve estar atualizado.

O coordenador de operação e meteorologista do Simepar, Marco Antonio Rodrigues Jusevicius, esclareceu que o monitoramento é realizado em duas fases, que considera o cenário de previsão e o acompanhamento dos eventos. “A probabilidade de fortes chuvas em alguns lugares se manteve desde o início da semana, principalmente nas regiões oeste, sudoeste e noroeste do estado [...] Mas o Simepar também acompanha o desenrolar do evento meteorológico, atualizando a previsão inicial para a tomada de decisões”, enfatizou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acompanhamento meteorológico

Em parceria com o Simepar, a Justiça Eleitoral do Paraná elaborou um plano de contingência meteorológica para as Eleições 2026, que conta com o sistema “Alertas Meteorológicos em Período Eleitoral”, mapeando os 154 municípios sedes de Fóruns Eleitorais e os 4.841 locais de votação de todo o estado. O sistema detecta os pontos em alerta vermelho ou amarelo para temporais, antecipando a chegada de chuvas, raios e tempestades.

O Simepar também está emitindo boletins diários desde a última segunda-feira (28), atualizando a situação meteorológica do estado. A iniciativa visa mitigar e minimizar os impactos de eventos climáticos no andamento do pleito deste domingo, permitindo a realocação de locais de votação de áreas afetadas.



