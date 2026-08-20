Simulador tira dúvida de eleitores sobre a votação; saiba mais
Ferramenta virtual também disponibiliza recursos de acessibilidade e incentiva a utilização da colinha eleitoral
Eleitores podem treinar o passo a passo do voto pelo Simulador de Votação desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O sistema, que utiliza números e candidatos fictícios e conta com recursos de acessibilidade, como suporte em áudio e intérprete de Libras, também estimula a utilização da colinha eleitoral. A ferramenta permite escolher o tipo de eleição (geral, municipal, distrital ou votação no exterior), além do turno.
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Ordem de votação
No dia 4 de outubro, data do 1º turno das Eleições 2026, a urna eletrônica apresentará a seguinte ordem de votação para os cargos em disputa:
- Deputado Federal
- Deputado Estadual
- Senador (primeira vaga)
- Senador (segunda vaga)
- Governador
- Presidente da República
Observação 1: Caso o eleitor vote duas vezes no mesmo candidato a senador, o primeiro voto será válido e o segundo, considerado nulo. Não é possível votar na legenda para o cargo de senador.
Observação 2: Os eleitores devem estar atentos para escolher candidatos que concorrem pelo estado no qual possuem domicílio eleitoral.
Principais recursos para treinar
A simulação permite ao eleitor, por exemplo:
Erros de digitação: digitar incorretamente um número e utilizar o botão CORRIGE para reiniciar o voto para o cargo em questão.
Voto em branco: selecionar o botão BRANCO e confirmar.
Voto nulo: ao digitar um número que não corresponda a uma candidatura válida e pressionar CONFIRMA.
Recursos de acessibilidade:
Ao se identificar na Seção Eleitoral, o eleitor deve informar sua deficiência visual aos mesários. A equipe ativará o recurso de voz da urna eletrônica. Esse sistema orientará o início da votação, além de narrar o cargo em disputa, os números digitados, o nome do candidato e a confirmação do voto.
Fonte legível: uso da tipografia Atkinson Hyperlegible para facilitar a leitura de pessoas com baixa visão.
Contraste de tela: telas redesenhadas com alto contraste gráfico.
Barra de progresso: indicador visual no topo da tela para acompanhar o andamento dos cargos votados.
Intérprete de Libras: janela com tradução em língua brasileira de sinais indicando o cargo, voto em branco, nulo ou de legenda.
Áudio explicativo: sistema de voz sintetizada que narra o cargo em votação, os números digitados e o nome da candidatura.
Compatibilidade com fone: permite simular as instruções em áudio direcionadas ao eleitorado cego.
Dúvidas sobre como votar? Acesse o Simulador de Votação!