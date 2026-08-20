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ELEIÇÕES 2026

Simulador tira dúvida de eleitores sobre a votação; saiba mais

Ferramenta virtual também disponibiliza recursos de acessibilidade e incentiva a utilização da colinha eleitoral

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Simulador tira dúvida de eleitores sobre a votação; saiba mais
Autor Eleitor pode "treinar" votação - Foto: Reprodução TRE-PR

Eleitores podem treinar o passo a passo do voto pelo Simulador de Votação desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O sistema, que utiliza números e candidatos fictícios e conta com recursos de acessibilidade, como suporte em áudio e intérprete de Libras, também estimula a utilização da colinha eleitoral. A ferramenta permite escolher o tipo de eleição (geral, municipal, distrital ou votação no exterior), além do turno.

-LEIA MAIS: Saiba como acompanhar os processos de registro de candidatura

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Ordem de votação

No dia 4 de outubro, data do 1º turno das Eleições 2026, a urna eletrônica apresentará a seguinte ordem de votação para os cargos em disputa:

  • Deputado Federal
  • Deputado Estadual
  • Senador (primeira vaga)
  • Senador (segunda vaga)
  • Governador
  • Presidente da República

Observação 1: Caso o eleitor vote duas vezes no mesmo candidato a senador, o primeiro voto será válido e o segundo, considerado nulo. Não é possível votar na legenda para o cargo de senador.

Observação 2: Os eleitores devem estar atentos para escolher candidatos que concorrem pelo estado no qual possuem domicílio eleitoral.

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Principais recursos para treinar

A simulação permite ao eleitor, por exemplo:

Erros de digitação: digitar incorretamente um número e utilizar o botão CORRIGE para reiniciar o voto para o cargo em questão.

Voto em branco: selecionar o botão BRANCO e confirmar.

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Voto nulo: ao digitar um número que não corresponda a uma candidatura válida e pressionar CONFIRMA.

Recursos de acessibilidade:

Ao se identificar na Seção Eleitoral, o eleitor deve informar sua deficiência visual aos mesários. A equipe ativará o recurso de voz da urna eletrônica. Esse sistema orientará o início da votação, além de narrar o cargo em disputa, os números digitados, o nome do candidato e a confirmação do voto.

Fonte legível: uso da tipografia Atkinson Hyperlegible para facilitar a leitura de pessoas com baixa visão.

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Contraste de tela: telas redesenhadas com alto contraste gráfico.

Barra de progresso: indicador visual no topo da tela para acompanhar o andamento dos cargos votados.

Intérprete de Libras: janela com tradução em língua brasileira de sinais indicando o cargo, voto em branco, nulo ou de legenda.

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Áudio explicativo: sistema de voz sintetizada que narra o cargo em votação, os números digitados e o nome da candidatura.

Compatibilidade com fone: permite simular as instruções em áudio direcionadas ao eleitorado cego.

Dúvidas sobre como votar? Acesse o Simulador de Votação!

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acessibilidade eleitores simulador TSE VOTAÇÃO
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