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NOMES NA DISPUTA

Saiba como acompanhar os processos de registro de candidatura

Consulta pode ser feita pelo sistema DivulgaCandContas, no site do TSE

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Saiba como acompanhar os processos de registro de candidatura
Autor No espaço, o eleitorado pode acompanhar o processo de registro da candidatura - Foto: Reprodução TRE-PR

Pelo sistema DivulgaCandContas, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), eleitores e profissionais da imprensa podem consultar os processos de registro de candidatura relacionados às Eleições Gerais 2026. Na página, também é possível verificar a prestação de contas individual e dos partidos, as atas das convenções partidárias, os números na urna e as redes sociais dos candidatos, as propostas de governo, entre outras informações.

Passo a passo para consultar processos

  • 1. Acessar a página do DivulgaCandContas, no site do TSE;
  • 2. Escolher a região e, em seguida, o estado;
  • 3. Clicar em “Candidaturas”, escolher o cargo que deseja consultar e, se quiser, também o partido;
  • 4. Selecionar o nome do candidato;
  • 5. Abaixo das informações gerais, clicar na área de “Processos”.

No espaço, o eleitorado pode acompanhar o processo de registro da candidatura e o processo de registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), que atesta que o partido, a federação ou coligação por que o candidato concorre cumpriu todas as exigências legais para poder disputar o pleito.

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Ao clicar no número do processo, o usuário será redirecionado para a página da Consulta Unificada do Processo Judicial Eletrônico (PJe). No portal, é possível encontrar detalhes dos processos, as partes processuais, a tramitação dos documentos e as últimas movimentações.

Situação dos sistemas

A Justiça Eleitoral disponibiliza uma página com informações atualizadas sobre a situação dos sistemas e serviços, que são classificados em “disponíveis”, “indisponíveis”, “em manutenção programada” e “com instabilidade”. Para acessar o conteúdo, basta entrar no portal do TSE e, no rodapé inferior, clicar em “Situação dos sistemas”.

Candidaturas no Paraná

No Paraná, a Justiça Eleitoral recebeu 1.063 pedidos de registros de candidaturas. Ao todo, são oito solicitações ao cargo de governador, oito ao de vice-governador, nove ao de senador (além de 18 suplentes), 414 ao de deputado federal e 606 ao de deputado estadual. Do total de solicitações, 361 (33,96%) são de mulheres. Com relação à faixa etária, a maioria (55,7%) tem entre 40 e 59 anos de idade.

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DivulgaCandContas eleições 2026 Justiça Eleitoral Registro de Candidatura TSE
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