Saiba como acompanhar os processos de registro de candidatura

Pelo sistema DivulgaCandContas, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), eleitores e profissionais da imprensa podem consultar os processos de registro de candidatura relacionados às Eleições Gerais 2026. Na página, também é possível verificar a prestação de contas individual e dos partidos, as atas das convenções partidárias, os números na urna e as redes sociais dos candidatos, as propostas de governo, entre outras informações.

Passo a passo para consultar processos

1. Acessar a página do DivulgaCandContas, no site do TSE;

2. Escolher a região e, em seguida, o estado;

3. Clicar em “Candidaturas”, escolher o cargo que deseja consultar e, se quiser, também o partido;

4. Selecionar o nome do candidato;

5. Abaixo das informações gerais, clicar na área de “Processos”.

No espaço, o eleitorado pode acompanhar o processo de registro da candidatura e o processo de registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), que atesta que o partido, a federação ou coligação por que o candidato concorre cumpriu todas as exigências legais para poder disputar o pleito.

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Ao clicar no número do processo, o usuário será redirecionado para a página da Consulta Unificada do Processo Judicial Eletrônico (PJe). No portal, é possível encontrar detalhes dos processos, as partes processuais, a tramitação dos documentos e as últimas movimentações.

Situação dos sistemas

A Justiça Eleitoral disponibiliza uma página com informações atualizadas sobre a situação dos sistemas e serviços, que são classificados em “disponíveis”, “indisponíveis”, “em manutenção programada” e “com instabilidade”. Para acessar o conteúdo, basta entrar no portal do TSE e, no rodapé inferior, clicar em “Situação dos sistemas”.

Candidaturas no Paraná

No Paraná, a Justiça Eleitoral recebeu 1.063 pedidos de registros de candidaturas. Ao todo, são oito solicitações ao cargo de governador, oito ao de vice-governador, nove ao de senador (além de 18 suplentes), 414 ao de deputado federal e 606 ao de deputado estadual. Do total de solicitações, 361 (33,96%) são de mulheres. Com relação à faixa etária, a maioria (55,7%) tem entre 40 e 59 anos de idade.