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ELEIÇÕES 2026

Idosos votam primeiro: conheça outros eleitores com prioridade

Prioridade absoluta é de eleitores com mais de 80 anos e acompanhantes

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Idosos votam primeiro: conheça outros eleitores com prioridade
Autor Idosos têm prioridade na votação - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Neste domingo (4), os 158,7 mil eleitores que comparecerão às urnas deverão votar em cinco cargos em disputa no primeiro turno - deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente da República. Caso haja fila nas seções de votação, a legislação estabelece públicos prioritários que podem votar antes dos demais.

Idosos 80+

A prioridade absoluta, ou seja, aqueles que passam na frente de qualquer pessoa na fila, são os eleitores com mais de 80 anos. Independentemente do horário de chegada, ele deve passar na frente dos demais e essa prioridade é estendida ao acompanhante do eleitor prioritário.

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Outros públicos também têm prioridade na fila. Confira a lista:

  • idosos (60+);
  • pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;
  • enfermos;
  • autistas;
  • obesos;
  • gestantes;
  • lactantes;
  • pessoas com crianças de colo;
  • doadores de sangue.
  • Profissionais envolvidos na organização do pleito também terão prioridade. São eles:
  • candidatas e candidatos;
  • juízes eleitorais e seus auxiliares;
  • servidores da Justiça Eleitoral;
  • promotores eleitorais;
  • militares/agentes de segurança em serviço.
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acessibilidade nas eleições direitos dos idosos eleições 2023 legislação eleitoral voto prioritário
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