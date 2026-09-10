Eleições 2026: confira a ordem exata de votação na urna e saiba como se preparar

A 25 dias das Eleições 2026, marcadas para o dia 4 de outubro, eleitoras e eleitores de todo o país precisam se preparar para votar em seis cargos distintos. Para garantir um processo rápido e sem erros diante da urna eletrônica, a Justiça Eleitoral destaca que a compreensão da sequência correta de votação é fundamental.

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A votação segue uma ordem fixa estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O processo começa com a escolha para deputado federal, que exige a digitação de quatro dígitos, seguido pelo voto para deputado estadual ou distrital, com cinco dígitos. Em seguida, o eleitor deve votar para o primeiro senador e depois para o segundo senador, ambos com números de três dígitos. A etapa final é destinada aos cargos do Poder Executivo, sendo a digitação de dois dígitos para governador e, por fim, dois dígitos para presidente da República.

Na cabine de votação, a recomendação é manter a calma e checar com atenção as informações que aparecem na tela, como a foto, o nome do candidato e a sigla do partido, antes de pressionar a tecla verde "Confirma". Caso note algum engano na digitação do número, basta acionar o botão vermelho "Corrige" para reiniciar o preenchimento daquele cargo específico.

Para quem deseja treinar antes do dia do pleito, o TSE disponibiliza em seu portal um simulador de votação. A ferramenta online reproduz a interface da urna eletrônica com candidatos e partidos fictícios e pode ser utilizada de forma ilimitada. O sistema ensina a corrigir o voto, permite testar a opção em branco e conta com recursos de áudio adaptados para pessoas com deficiência visual.

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Além do treino virtual, a Justiça Eleitoral orienta a população a adotar alguns cuidados prévios. É recomendável baixar o aplicativo e-Título com antecedência, que serve como documento oficial de identificação com foto para quem já tem a biometria cadastrada. Como o uso de celulares é proibido dentro da cabine, a orientação é levar os números dos candidatos anotados em um papel, a tradicional "colinha". Por fim, vale checar o local de votação antes de sair de casa para confirmar a seção, principalmente nos casos de eleitores que solicitaram transferência temporária ou tiveram a zona eleitoral alterada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de seu estado.