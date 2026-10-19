Confira seu local de votação antes de sair de casa

A Justiça Eleitoral do Paraná informa que foram mapeadas apenas 8 mudanças de local de votação entre o primeiro e o segundo turno das Eleições 2026 em 7 municípios do interior do Paraná. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não interfere na modificação e nem tem ingerência sobre a decisão de alterar ou não qualquer local de votação. Essas alterações, determinadas pelos Juízos Eleitorais locais, conforme necessidades circunstanciais, decorreram principalmente de questões climáticas, devido aos eventos extremos que atingiram o estado no início do mês.

As alterações realizadas no Paraná sempre são comunicadas ao eleitorado, seja via WhatsApp oficial do TRE-PR pelo número (41) 3330-8500, por meio de faixas nos locais de votação ou por servidores devidamente identificados com o colete azul da Justiça Eleitoral no local de origem. Além disso, os remanejamentos são sempre feitos para locais situados nas proximidades, evitando deslocamentos significativos para os eleitores.

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Confira a lista completa das alterações mapeadas pelo TRE-PR entre o 1º e o 2º turno das Eleições 2026 no Paraná:

- Em Cornélio Procópio, os eleitores das Seções Eleitorais 22 e 23, originalmente alocadas na Fundação de Esportes do município, passarão a votar na Escola Municipal Angelo Mazzarotto (rua Portugal, 240 - Centro); já os eleitores das Seções Eleitorais 15, 16, 17 e 114, também originalmente localizadas na Fundação de Esportes, deverão votar no Colégio Estadual Zulmira Marchesi Silva (rua Portugal, 240 - Centro).

- Na cidade de Inácio Martins, a Seção Eleitoral nº 182, localizada na Escola Rural Municipal D. Pedro I - Gavazzoni -, foi transferida para o pavilhão da Igreja Nossa Senhora Aparecida (Localidade Rural de Cachoeira do Gavazzoni); A Seção nº 211 passou da Unidade de Saúde Mental Vila Borges para o Centro de Eventos Silvino Pasqualin (rua Barão de Capanema, s/n, Parque Municipal Paulo Dallegrave, Centro).

- Em Santo Antônio do Sudoeste, a Seção 34, originalmente localizada no Centro Comunitário do KM 5, passou para o Colégio Estadual D. Pedro II (Distrito de Martinópolis, Zona Rural).

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- Em Paranacity, as Seções 48, 49, 51, 52, 55, 56 e 57 passarão da Escola Estadual Santos Dumont para a APAE (rua Mário Xavier de Souza, 1810, Centro).

- No município de Honório Serpa, as Seções 133 e 137, localizadas na Comunidade Capanema I - Centro Comunitário - serão alocadas na Escola Municipal Professora Maria Francisca dos Santos (rua José Alves de Mello, 270, Bairro Ito Scheibe).

- Em Santo Inácio, as Seções 61, 62 e 63, originalmente alocadas no Colégio Estadual Dom Pedro I, serão localizadas na Escola Municipal Omar de Oliveira (rua Arnor Marques Pinheiro, 791, Centro).

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- E em Manoel Ribas, a Seção 148, antes localizada no Salão Comunitário da Igreja Bom Jesus, será alocada na Escola Estadual Cristo Rei (Rua Principal, s/n, Localidade de Barra Azul, Zona Rural).

As mudanças somam-se às alterações já realizadas no primeiro turno, quando 105 municípios alteraram a localização de parte das suas Seções Eleitorais.

Como consultar o local de votação?

Além de conferir pela lista em PDF divulgada pelo TRE-PR, o eleitor pode consultar seu local de votação pelo autoatendimento, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Basta clicar em “Onde Votar”, na área de “Consultas”. Em seguida, a pessoa deverá informar os dados solicitados (nome, número do Título ou CPF, data de nascimento e nome da mãe) e clicar em “Entrar”.

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A consulta de local de votação também pode ser realizada pelo e-Título, aplicativo disponível para download nas plataformas iOS e Android. Nesse caso, o eleitor deverá selecionar a opção “Onde votar”, no menu inferior. A página aberta apresentará informações como o endereço, o número da Seção Eleitoral e da Zona Eleitoral (ZE) e um mapa para a visualização de rotas até o lugar.

❓Dúvidas

Em caso de dúvidas, a população paranaense pode entrar em contato pelo Disque-Eleitor 0800 640 8400 (ligação gratuita) ou pelo WhatsApp (41) 3330-8500.