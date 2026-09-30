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Arapongas terá ônibus gratuito ao longo de todo o domingo de eleições

Oferta de transporte será feita sem distinção de qualquer natureza entre eleitoras e eleitores, sem veiculação de propaganda partidária ou eleitoral

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Arapongas terá ônibus gratuito ao longo de todo o domingo de eleições
Autor Foto: Divulgação

Arapongas terá gratuidade no transporte público neste domingo (04), data em que ocorrem as Eleições 2026. A medida leva em conta a recomendação do Supremo Tribunal Federal (STF) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE), regulada tanto pela Lei nº6.091/1974 quanto pela Resolução do TSE nº 23.751/2026, que dispõem sobre atos gerais do processo eleitoral.

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De acordo com o Fórum Eleitoral de Arapongas, essa oferta de transporte será feita sem distinção de qualquer natureza entre eleitoras e eleitores, sem veiculação de propaganda partidária ou eleitoral, bem como será vedada a promoção pessoal do gestor público responsável.

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Além disso, a gratuidade do transporte público é um direito social, tendo em vista a obrigatoriedade do voto para a maior parte da população.

Segundo informações do Transporte Urbano de Arapongas (TUA), empresa responsável pelos serviços, a gratuidade será válida para o dia todo.

BAIRROS

As linhas atendidas em Arapongas serão: Conjunto Águias, Conjunto Palmares, Jardim Aeroporto, Jardim Tropical e Corina Pugliese.

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LINHAS DISPONÍVEIS

01/02/08/09/10

HORÁRIOS (SAÍDA DOS BAIRROS)

- 6h00

- 7h00

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- 8h00

- 13h00

- 18h00

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- 19h00

HORÁRIOS (SAÍDAS DO TERMINAL URBANO)

- 06h30

- 07h30

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- 12h30

- 17h30

- 18h30

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- 19h30

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