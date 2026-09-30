Arapongas terá ônibus gratuito ao longo de todo o domingo de eleições
Oferta de transporte será feita sem distinção de qualquer natureza entre eleitoras e eleitores, sem veiculação de propaganda partidária ou eleitoral
Arapongas terá gratuidade no transporte público neste domingo (04), data em que ocorrem as Eleições 2026. A medida leva em conta a recomendação do Supremo Tribunal Federal (STF) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE), regulada tanto pela Lei nº6.091/1974 quanto pela Resolução do TSE nº 23.751/2026, que dispõem sobre atos gerais do processo eleitoral.
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De acordo com o Fórum Eleitoral de Arapongas, essa oferta de transporte será feita sem distinção de qualquer natureza entre eleitoras e eleitores, sem veiculação de propaganda partidária ou eleitoral, bem como será vedada a promoção pessoal do gestor público responsável.
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Além disso, a gratuidade do transporte público é um direito social, tendo em vista a obrigatoriedade do voto para a maior parte da população.
Segundo informações do Transporte Urbano de Arapongas (TUA), empresa responsável pelos serviços, a gratuidade será válida para o dia todo.
BAIRROS
As linhas atendidas em Arapongas serão: Conjunto Águias, Conjunto Palmares, Jardim Aeroporto, Jardim Tropical e Corina Pugliese.
LINHAS DISPONÍVEIS
01/02/08/09/10
HORÁRIOS (SAÍDA DOS BAIRROS)
- 6h00
- 7h00
- 8h00
- 13h00
- 18h00
- 19h00
HORÁRIOS (SAÍDAS DO TERMINAL URBANO)
- 06h30
- 07h30
- 12h30
- 17h30
- 18h30
- 19h30