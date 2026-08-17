Sergio Moro promete plano para tornar o Paraná o estado mais seguro do país

O candidato do Partido Liberal (PL) ao governo do Paraná, Sergio Moro, afirmou nesta segunda-feira (17) que tem como meta transformar o estado no mais seguro do país caso seja eleito. A declaração foi dada em entrevista à Rádio Jovem Pan, em Curitiba, no segundo dia de compromissos da campanha oficial para as Eleições 2026.

-LEIA MAIS: Paraná Pesquisas: Moro lidera corrida pelo Governo do PR com 46,1%; Requião Filho tem 23,4%



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Para alcançar o objetivo, o postulante ao Palácio Iguaçu propõe a criação de forças-tarefas voltadas ao combate à criminalidade, com foco inicial em Paranaguá, Foz do Iguaçu, áreas de fronteira, regiões metropolitanas e grandes centros urbanos. Ao justificar a escolha das prioridades, Moro citou dados do Atlas da Violência que posicionam Paranaguá entre as 30 cidades mais violentas do Brasil, classificando o cenário como inaceitável em razão da relevância econômica do porto local para a economia paranaense.

A agenda do candidato na capital incluiu reuniões, sabatinas e entrevistas a veículos de comunicação. A movimentação marca o início da propaganda eleitoral, autorizada pela Justiça Eleitoral desde domingo (16) para a realização de comícios, caminhadas, debates e pedido explícito de votos no rádio, na televisão e na internet.

O primeiro turno das eleições ocorre no dia 4 de outubro, com segundo turno programado para 25 de outubro, caso necessário. Além de Sergio Moro (PL), a disputa pelo governo do Paraná reúne outros sete candidatos oficializados pelos partidos: Sandro Alex (PSD), Requião Filho (PDT), Adriano Teixeira (PCO), Alexandre Salomão (Mobiliza), Luiz França (Missão), Samuel Mattos (PSTU) e Tayná Miessa (UP).