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Sergio Moro promete plano para tornar o Paraná o estado mais seguro do país

Plano prevê prioridade para cidades de fronteira, litoral e regiões metropolitanas no combate à criminalidade

Escrito por Da Redação
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Sergio Moro promete plano para tornar o Paraná o estado mais seguro do país
Autor Sergio Moro, candidato do PL ao governo do Paraná - Foto: Divulgação

O candidato do Partido Liberal (PL) ao governo do Paraná, Sergio Moro, afirmou nesta segunda-feira (17) que tem como meta transformar o estado no mais seguro do país caso seja eleito. A declaração foi dada em entrevista à Rádio Jovem Pan, em Curitiba, no segundo dia de compromissos da campanha oficial para as Eleições 2026.

-LEIA MAIS: Paraná Pesquisas: Moro lidera corrida pelo Governo do PR com 46,1%; Requião Filho tem 23,4%

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Para alcançar o objetivo, o postulante ao Palácio Iguaçu propõe a criação de forças-tarefas voltadas ao combate à criminalidade, com foco inicial em Paranaguá, Foz do Iguaçu, áreas de fronteira, regiões metropolitanas e grandes centros urbanos. Ao justificar a escolha das prioridades, Moro citou dados do Atlas da Violência que posicionam Paranaguá entre as 30 cidades mais violentas do Brasil, classificando o cenário como inaceitável em razão da relevância econômica do porto local para a economia paranaense.

A agenda do candidato na capital incluiu reuniões, sabatinas e entrevistas a veículos de comunicação. A movimentação marca o início da propaganda eleitoral, autorizada pela Justiça Eleitoral desde domingo (16) para a realização de comícios, caminhadas, debates e pedido explícito de votos no rádio, na televisão e na internet.

O primeiro turno das eleições ocorre no dia 4 de outubro, com segundo turno programado para 25 de outubro, caso necessário. Além de Sergio Moro (PL), a disputa pelo governo do Paraná reúne outros sete candidatos oficializados pelos partidos: Sandro Alex (PSD), Requião Filho (PDT), Adriano Teixeira (PCO), Alexandre Salomão (Mobiliza), Luiz França (Missão), Samuel Mattos (PSTU) e Tayná Miessa (UP).

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