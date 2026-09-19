Sergio Moro cumpre agenda e apresenta propostas em Apucarana







O senador Sergio Moro (PL), candidato ao Governo do Estado, cumpriu agenda em Apucarana, no Vale do Ivaí, na manhã deste sábado (19). Acompanhado pelos candidatos ao Senado Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo), além de lideranças locais, Moro realizou uma caminhada pelo centro da cidade e apresentou propostas focadas em segurança pública, desenvolvimento econômico e oposição ao Governo Federal.



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A chapa majoritária tem focado em propostas rígidas para a segurança. O plano de governo prevê a criação de forças-tarefas para descapitalizar organizações criminosas e a implementação de centros integrados de polícia com tecnologia de reconhecimento facial. O principal destaque apresentado por Moro, no entanto, é a construção de uma nova unidade prisional de segurança máxima voltada para a elite do crime e condenados por crimes hediontos contra mulheres e policiais.

"Nós vamos fazer o nosso Presídio Estadual de Segurança Máxima, cárcere duro aos moldes federais, para colocar os líderes do crime organizado, assassinos de policiais e feminicidas", detalhou o candidato. "Vai se chamar El Salvador, em homenagem ao êxito que teve aquele país em se transformar do país mais violento do mundo no país mais seguro da América Latina".

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Sergio Moro cumpriu agenda em Apucarana nesta manhã de sábado - Foto: TNOnline Sergio Moro cumpriu agenda em Apucarana nesta manhã de sábado - Foto: TNOnline

Na área econômica, o postulante ao Palácio Iguaçu destacou o papel logístico da região Norte e prometeu incentivos para a geração de empregos. "Essa região em particular aqui, Apucarana, Arapongas, esse Vale do Ivaí, nós precisamos incentivar cada vez mais a industrialização, porque é uma região importante e tem uma localização estratégica pelo entroncamento ferroviário e rodoviário do nosso Estado", afirmou Moro.





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1 de 4 Foto: Sergio Moro cumpre agenda e apresenta propostas em Apucarana

2 de 4 Foto: Sergio Moro cumpre agenda e apresenta propostas em Apucarana

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Candidatos ao Senado



O candidato Filipe Barros ressaltou a importância de eleger parlamentares alinhados ao candidato a governador Sergio Moro e criticou duramente a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF). "O Paraná, cada vez mais, sabe da importância de nós termos senadores alinhados com o governador Sergio Moro. Precisamos de senadores que tenham a coragem e que não tenham o rabo preso para lutar pelo Paraná, mas para lutar pelo nosso país, para fazer uma reforma do Judiciário, impeachment dos ministros que estão cometendo crime e abuso de poder como o ministro Alexandre Moraes", afirmou.





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Foto: TNOnline Foto: TNOnline

Deltan Dallagnol comemorou a confirmação de seu registro pela Justiça Eleitoral, declarando-se "200% elegível", e detalhou propostas voltadas ao pacto federativo e à segurança pública. O ex-procurador criticou a disparidade na distribuição de impostos e prometeu atuar pela criação do Fundo Sul: "A cada 100 reais que nós mandamos para Brasília, voltam 16 reais para o Paraná. Eu e o Filipe vamos lutar para trazer recursos". Na área da segurança, Dallagnol defendeu o uso de inteligência e o isolamento de líderes do PCC para desidratar o crime organizado, além da transferência de condenados por feminicídio para alas de segurança máxima. "Nós precisamos de um tratamento firme contra o crime organizado, endurecendo penas, reduzindo a maioridade penal, isolando lideranças de facções e investindo em inteligência. Bandido preso é cidadão livre, mas bandido solto é cidadão preso", concluiu.

Apoio local

A agenda regional de Sergio Moro é coordenada pelo vereador e presidente da Câmara de Apucarana, Danylo Acioli (MDB). O parlamentar ressaltou o histórico do ex-juiz e a importância de eleger aliados alinhados às demandas locais.



"O Sergio Moro já mostrou. Na condição de juiz, teve a condição de enfrentar sem medo nenhum situações extremamente perigosas. Depois, na condição de senador, também enfrentou muitas pautas importantes para o país", avaliou Acioli. "Ele tem a condição em especial de enfrentar o crime organizado no nosso estado."