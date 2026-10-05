Sergio Moro agradece a eleitores nas redes sociais após ser eleito governador do Paraná

Ex-juiz e senador foi eleito no primeiro turno e destacou planos para o Estado

O governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), fez nesta segunda-feira (05) um pronunciamento nas redes sociais para agradecer aos eleitores pela sua vitória em primeiro turno no estado. Moro destacou o desejo de transformar o estado, colocando-o em “outro nível”, com foco em liberdade e oportunidade.

Durante a fala, o ex-juiz e senador agradeceu a confiança em seu histórico político, mencionando sua atuação na operação Lava Jato, no Ministério da Justiça e no Senado. Ele também aproveitou o espaço para parabenizar os aliados eleitos, ressaltando os senadores Deltan Dallagnol e Filipe Barros, e os parlamentares estaduais e federais da base, com destaque para a esposa, Rosangela Moro, reeleita deputada federal.

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Moro finalizou o discurso apontando o foco em ações para a eleição nacional, posicionando-se, mais uma vez, contra o PT e o ex-presidente Lula. Ao prometer “colocar o país num novo rumo”, Moro encerrou com a frase: “O Brasil pode contar com o Paraná.”. Sugere-se verificar os sites oficiais do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para acessar os resultados oficiais das eleições.

