Segundo turno deve ter chuva em Apucarana, prevê Simepar

No primeiro turno, falta de energia atingiu dois locais de votação por conta dos temporais

O segundo turno das eleições, neste domingo (25), deve ser acompanhado de chuva em Apucarana. Segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o município pode registrar 47,3 milímetros ao longo do dia, o maior volume previsto entre quinta-feira (22) e domingo (25). No primeiro turno, o mau tempo provocou transtornos e dois locais de votação começaram o atendimento sem energia elétrica.

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A previsão indica uma sequência de dias chuvosos antes da votação. Para quinta-feira (22), são esperados 41,8 milímetros, seguidos de 17,1 milímetros na sexta-feira (23) e 28,9 milímetros no sábado (24). Somados ao volume de domingo, os acumulados podem chegar a 135,1 milímetros nos quatro dias.





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No primeiro turno, em 4 de outubro, a chuva e os problemas na rede elétrica marcaram o início da votação. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), maior local de votação de Apucarana, e a Escola Municipal José de Alencar, no distrito de Vila Reis, ficaram sem luz.



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Apesar da interrupção no fornecimento, os eleitores continuaram sendo atendidos. As urnas eletrônicas operaram com baterias internas, cuja autonomia estimada naquele momento era de quatro a seis horas.

Na ocasião, a Copel informou que equipes trabalhavam desde a noite de sábado (3) para reparar os danos causados por temporais e fortes rajadas de vento que atingiram o Paraná a partir das 22h30. Apucarana chegou a registrar 3,5 mil imóveis sem energia elétrica.

No próximo domingo, o eleitor de Apucarana votará apenas para presidente da República, já que a eleição para o governo do Paraná foi decidida ainda no primeiro turno. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flavio Bolsonaro (PL) disputam a preferência do eleitorado. A votação ocorre das 8h às 17h.