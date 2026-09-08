Seções de sete municípios da região têm alteração para as Eleições 2026; veja

Mudanças, que podem ser consultadas pela internet, ocorreram devido a obras, reformas ou falta de acessibilidade

Devido a obras, reformas ou falta de acessibilidade, seções eleitorais localizadas em 105 municípios do Paraná foram alteradas para locais de votação próximos nas eleições deste ano. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), as mudanças incluem, na região, as cidades de Arapongas, Ariranha do Ivaí, Califórnia, Jardim Alegre, Kaloré, Marilândia do Sul e Mauá da Serra. Veja abaixo as mudanças

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Serão afetados eleitores de Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Alto Piquiri, Ampére, Arapongas, Arapoti, Araucária, Ariranha do Ivaí, Bandeirantes, Barracão, Bela Vista da Caroba, Bocaiúva do Sul, Bom Jesus do Sul, Brasilândia do Sul, Califórnia, Campina da Lagoa, Campo Bonito, Campo Largo, Cândido de Abreu, Candói, Capanema, Cascavel, Cerro Azul, Chopinzinho, Cianorte, Contenda, Cornélio Procópio, Coronel Vivida, Curitiba, Diamante D’Oeste, Floraí, Florestópolis, Foz do Iguaçu, Foz do Jordão, Francisco Alves, Francisco Beltrão, Guamiranga, Guarapuava, Honório Serpa, Ibiporã, Imbituva, Indianópolis, Ipiranga, Irati, Jaguariaíva, Janiópolis, Jardim Alegre, Kaloré, Lapa, Laranjal, Londrina, Luiziana, Mallet, Mandaguari, Marilândia do Sul, Maringá, Matelândia, Mauá da Serra, Mercedes, Nova Cantu, Nova Londrina, Nova Santa Bárbara, Ortigueira, Ouro Verde do Oeste, Palmital, Paraíso do Norte, Paranaguá, Perobal, Piên, Pinhais, Pinhalão, Piraquara, Ponta Grossa, Porecatu, Porto Rico, Pranchita, Prudentópolis, Quitandinha, Reserva, Reserva do Iguaçu, Ribeirão Claro, Rio Bonito do Iguaçu, Rio Branco do Sul, Rio Negro, Salgado Filho, Santa Cecília do Pavão, Santa Fé, Santa Maria do Oeste, Santa Terezinha de Itaipu, Santo Antônio do Sudoeste, Santo Inácio, São Jerônimo da Serra, São José dos Pinhais, São Mateus do Sul, Sertaneja, Tamboara, Telêmaco Borba, Tibagi, Tijucas do Sul, Toledo, Tupãssi, Turvo, União da Vitória e Vera Cruz do Oeste.

Confira aqui a lista de todas as alterações no site do TRE-PR

Além de conferir pela lista em PDF divulgada pelo TRE-PR, o eleitor pode consultar seu local de votação pelo autoatendimento, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Basta clicar em “Onde Votar”, na área de “Consultas”. Em seguida, a pessoa deverá informar os dados solicitados (nome, número do Título ou CPF, data de nascimento e nome da mãe) e clicar em “Entrar”.

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A consulta de local de votação também pode ser realizada pelo e-Título, aplicativo disponível para download nas plataformas iOS e Android. Nesse caso, o eleitor deverá selecionar a opção “Onde votar”, no menu inferior. A página aberta apresentará informações como o endereço, o número da Seção Eleitoral e da Zona Eleitoral (ZE) e um mapa para a visualização de rotas até o lugar.

Em caso de dúvidas, a população paranaense pode entrar em contato pelo Disque-Eleitor 0800 640 8400 (ligação gratuita) ou pelo WhatsApp (41) 3330-8500.



