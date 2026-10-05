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Sandro Alex vai apoiar Flavio Bolsonaro no segundo turno

O parlamentar garantiu seu posicionamento e disse que vai fazer campanha para ajudar a trocar o comando na Nação no dia 25 de outubro.

Escrito por Da Redação
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Sandro Alex vai apoiar Flavio Bolsonaro no segundo turno
Autor Foto: Divulgação

O deputado federal Sandro Alex (PSD) declarou nesta segunda-feira (5) apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno no pleito presidencial. O parlamentar garantiu seu posicionamento e disse que vai fazer campanha para ajudar a trocar o comando na Nação no dia 25 de outubro.

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“ Hoje pela manhã anunciei meu apoio ao Flávio Bolsonaro neste segundo turno durante minha primeira entrevista após o resultado, seguindo a coerência com aquilo que acredito e defendo e com a mudança que acredito que o Brasil precisa” afirmou.

Sandro Alex também agradeceu o apoio recebido nas urnas e ao governador Ratinho Junior.

“Mais uma vez, quero agradecer a cada paranaense que esteve conosco e, em especial, ao governador Ratinho Junior. Foram muitos anos de muito trabalho e transformações importantes para o Paraná.

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Acredito que este governo deixará saudades nos corações dos paranaenses, pelo modelo de governar e por tudo o que construímos ao longo desses anos. Desejo sucesso aos eleitos e que sigam trabalhando pelo Paraná com responsabilidade e compromisso.

Seguimos em frente. Como meu pai sempre diz: até de repente”!

Nos próximos meses o deputado dará continuidade ao seu mandato em Brasília e auxiliará o governador Ratinho Júnior na equipe de transição de governo no Paraná.

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apoio político eleições 2023 Flávio Bolsonaro Governador Ratinho Junior paraná Sandro Alex
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