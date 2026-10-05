Sandro Alex vai apoiar Flavio Bolsonaro no segundo turno
O parlamentar garantiu seu posicionamento e disse que vai fazer campanha para ajudar a trocar o comando na Nação no dia 25 de outubro.
O deputado federal Sandro Alex (PSD) declarou nesta segunda-feira (5) apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno no pleito presidencial. O parlamentar garantiu seu posicionamento e disse que vai fazer campanha para ajudar a trocar o comando na Nação no dia 25 de outubro.
- LEIA MAIS: Quem é Luis Felipe Cunha, advogado que assumirá vaga de Sérgio Moro no Senado
“ Hoje pela manhã anunciei meu apoio ao Flávio Bolsonaro neste segundo turno durante minha primeira entrevista após o resultado, seguindo a coerência com aquilo que acredito e defendo e com a mudança que acredito que o Brasil precisa” afirmou.
Sandro Alex também agradeceu o apoio recebido nas urnas e ao governador Ratinho Junior.
“Mais uma vez, quero agradecer a cada paranaense que esteve conosco e, em especial, ao governador Ratinho Junior. Foram muitos anos de muito trabalho e transformações importantes para o Paraná.
Acredito que este governo deixará saudades nos corações dos paranaenses, pelo modelo de governar e por tudo o que construímos ao longo desses anos. Desejo sucesso aos eleitos e que sigam trabalhando pelo Paraná com responsabilidade e compromisso.
Seguimos em frente. Como meu pai sempre diz: até de repente”!
Nos próximos meses o deputado dará continuidade ao seu mandato em Brasília e auxiliará o governador Ratinho Júnior na equipe de transição de governo no Paraná.