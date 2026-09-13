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Sandro Alex se solidariza com famílias atingidas pelas chuvas e destaca apoio do Estado

Volume de chuva coloca estado em alerta, em especial União da Vitória e São Mateus do Sul, no Sul do Estado, e o Vale da Ribeira

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Sandro Alex se solidariza com famílias atingidas pelas chuvas e destaca apoio do Estado
Autor Foto: DIVULGAÇÃO

O candidato ao Governo do Paraná, Sandro Alex (PSD), comentou neste domingo (13) o cenário de chuvas que atingem o Paraná nos últimos dias, colocando diversas cidades em alerta, em especial União da Vitória e São Mateus do Sul, no Sul do Estado, e o Vale da Ribeira. Ele destacou o pronto apoio do Governo do Estado para ajudar as famílias afetadas.

- LEIA MAIS: Temporais afetam mais de 13 mil pessoas no PR e governo reúne gabinete de gestão para resgates

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“São 58 municípios atingidos e mais de 13 mil pessoas impactadas. Nossa atenção está voltada para União da Vitória, São Mateus do Sul, Vale do Ribeira e às demais regiões que mais precisam de ajuda. O Estado está todo mobilizado, com Defesa Civil, Bombeiros, Saúde, forças de segurança e as equipes da secretaria de Infraestrutura e Logística para apoio nas rodovias”, ressaltou.

Sandro Alex também citou o Gabinete de Gestão Integrada, criado a pedido do governador Ratinho Junior para dar pronta resposta à situação de calamidade que municípios paranaenses estão enfrentando. Coordenado pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp), o grupo permanecerá em atuação por dez dias, acompanhando a evolução dos eventos climáticos e a necessidade de novas medidas de resposta e apoio aos municípios.

“Estou acompanhando a situação junto ao governador. O mais importante agora é cuidar das pessoas, agir rápido e estar presente onde a população precisa. Minha solidariedade a todas as famílias atingidas até o momento. E reforço: vocês não estão sozinhos. O Paraná está mobilizado para ajudar”, acrescentou.

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Segundo a última atualização da Defesa Civil, 58 municípios foram atingidos pelos temporais, com 64 ocorrências registradas. Ao todo, 13,7 mil pessoas foram afetadas, sendo duas mil desalojadas e 362 desabrigadas. Também foram registradas 2,6 mil casas danificadas.

União da Vitória, Cerro Azul e Adrianópolis estão entre os municípios mais afetados. Em Adrianópolis, os impactos das chuvas deixaram o município isolado por terra, e as equipes da força-tarefa trabalham para estabelecer o acesso por via aérea e por embarcações.

A Defesa Civil orienta a população a realizar o cadastro no serviço de SMS pelo número 40199, enviando o CEP da residência. Também é possível receber informações e orientações preventivas pelo WhatsApp, pelo número (61) 2034-4611, mediante o envio da localização.

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