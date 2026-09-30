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Sandro Alex realiza carreata com Ratinho Junior em Apucarana

A mobilização contou com a presença de prefeitos da região e lideranças políticas

Escrito por Da Redação
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O candidato do PSD ao Governo do Paraná, Sandro Alex, e o governador Ratinho Júnior participaram, na tarde desta quarta-feira (30), de uma carreata pelas ruas de Apucarana. A mobilização, que teve início às 16h30 com concentração no Ginásio Lagoão, reuniu centenas de apoiadores e lideranças políticas na reta final da campanha para o primeiro turno das Eleições 2026, marcado para este domingo (4).

-LEIA MAIS: Apenas sete estados adotam a Lei Seca no primeiro turno das eleições deste domingo

Antes do início do trajeto, Sandro Alex atendeu à imprensa e comentou sobre o clima na última semana de campanha e o impacto do debate realizado na noite anterior. Segundo o candidato, os ataques sofridos por ele são reflexo do crescimento nas pesquisas. "É o clima de vitória. Por onde eu andei desde que cheguei, as pessoas me disseram que o trabalho maravilhoso do Paraná tem que continuar. É justamente por isso que ontem eu fui muito atacado, porque nós estamos cada dia mais fortes", afirmou o candidato do PSD.

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Durante o evento, Sandro Alex recebeu uma carta de compromisso da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi). Ao mencionar gestores locais, como o prefeito de Apucarana, Rodolfo, o candidato garantiu que as demandas farão parte de sua gestão. "O Ratinho foi o governador que mais investiu no Vale do Ivaí, e eu tenho o orgulho de tocar para frente esse projeto. Estar aqui hoje com os prefeitos da Amuvi é uma satisfação. Isso faz parte do meu plano de governo", destacou.


Sandro Alex realiza carreata com Ratinho Junior em Apucarana
AutorPrefeitos da região entregam reivindicações - Foto: Cindy Santos/TNOnline


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Na pauta de propostas, o candidato focou em compromissos voltados à saúde feminina e à conclusão de obras rodoviárias. Ele prometeu um mutirão para atingir a marca de 1 milhão de procedimentos médicos. "Quero definitivamente tirar a fila de cirurgias ginecológicas, que são tão relevantes para as mulheres: períneo, bexiga baixa, mioma no útero e endometriose. Eu vou cuidar das mulheres", garantiu.

No setor de infraestrutura, citou a manutenção de investimentos em pavimentação urbana e rural, construção de viadutos, duplicações de acessos aos municípios e a viabilização de um curso de medicina para a região. Na segurança e educação, Sandro Alex prometeu a construção da Delegacia Cidadã em Apucarana, a entrega de creches e a expansão do modelo educacional atual. "Vamos manter as escolas cívico-militares, que são um orgulho, e agora nós vamos fazer 500 escolas", concluiu.

A passagem por Apucarana integra uma série de mobilizações da chapa governista na região Norte do estado. Na semana passada, Sandro Alex e Ratinho Júnior já haviam realizado carreatas em Ibiporã, Cambé, Rolândia e Arapongas.

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Ratinho Júnior está licenciado do cargo de governador desde o início de setembro. O afastamento tem como objetivo exclusivo permitir que ele se dedique integralmente às agendas eleitorais ao lado de seu candidato à sucessão no Palácio Iguaçu.


Sandro Alex realiza carreata com Ratinho Junior em Apucarana
AutorSandro Alex durante entrevista - Foto: Cindy Santos/TNOnline


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Apucarana CARREATA eleições 2026 infraestrutura Política RATINHO JUNIOR Sandro Alex SAÚDE
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